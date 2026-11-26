Mit gemeinsamer Architektur und fünf Basisdiensten will der IT-Planungsrat Doppelentwicklungen beenden und ab 2027 den Austausch von Nachweisen vereinfachen.

Der IT-Planungsrat hat auf seiner Sitzung am Mittwoch die Weichen für eine einheitlichere und technisch souveräne Verwaltungsdigitalisierung gestellt. Im Zentrum stehen derZiel des Pakets ist es, digitale Behördengänge für Bürger und Firmen durchgängig zu ermöglichen und die Abhängigkeit von außereuropäischen Tech-Konzernen zu verringern.

Bislang leiden digitale Verwaltungsangebote in Deutschland oft unter einer kleinteiligen Umsetzung: Bund, Länder und Kommunen betreiben unterschiedliche Anwendungen, die kaum zusammenwirken. Zugleich entstehen ähnliche Funktionen vielerorts parallel. Diesoll das ändern, indem sie den gesamten Leistungskatalog der öffentlichen Verwaltung mit rund 1500 Leistungen in einer „Fähigkeitenlandkarte“ strukturiert und Funktionsbausteine unabhängig von konkreten Lösungen beschreibt. Den Kern soll der D-Stack mit fünf eng verzahnten Basisdiensten bilden: digitale Identität, sicherer Datenaustausch, automatisierter Nachweisabruf, Online-Bezahlung sowie digitale Behördenpost.

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Perspektivisch sind weitere grundlegende Services vorgesehen. Auf Basis der Fähigkeitenlandkarte und der Wertströme – etwa der Inanspruchnahme oder Bereitstellung einer Verwaltungsleistung – werden dem Plan nach konkrete Lösungsbausteine verortet. Dazu zählen etwa die EUDI-Wallet und eID für Identität und Vertrauen, die zentrale Bezahlkomponente inklusive ePayBL, Postfächer, FIT-Connect für den Datenaustausch sowie NOOTS für den Nachweisdatenabrufals einen der bislang größten hin zu einem leistungsfähigen digitalen Staat. Bund, Länder und Kommunen blieben Gestalter ihrer Angebote, könnten aber auf gemeinsame zentrale Strukturen zurückgreifen.