KI-Einführung, Security und Technostress bringen klassisches Change-Management an Grenzen. Ab dem 11.02.27 lernen Teilnehmende im Classroom, damit umzugehen.

Digitale Systeme beeinflussen, welche Informationen Menschen wahrnehmen, wie sie entscheiden und zusammenarbeiten. Ob und wie eine Technologie im Alltag wirkt, hängt insbesondere von Verständlichkeit, Vertrauen, Arbeitsbedingungen sowie organisationalen Strukturen ab.

Unser Classroom verbindet diese psychologische Perspektive mit konkreten Anforderungen aus IT, HR, Führung und Change-Management. Zunächst stehen psychologische Grundlagen und typische Risikofelder im Vordergrund. Darauf aufbauend lernen Teilnehmende, Systemwirkungen gezielt zu untersuchen, passende Maßnahmen für IT-Veränderungen auszuwählen und dadurch die digitale Zusammenarbeit zu verbessern. Zum Abschluss des Classrooms übertragen sie diese Perspektiven auf eine KI-Einführung im gemeinsamen Unternehmensfall.

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Dieser durchgängige Unternehmensfall über alle fünf Sessions erleichtert es, die Zusammenhänge zwischen den Themen nachzuvollziehen. Cybersecurity und Technostress bilden durchgängige Schwerpunkte im Classroom. Teilnehmende erfahren, wie Zeitdruck, unklare Regeln, komplexe Systeme und soziale Erwartungen das Verhalten von Mitarbeitenden beeinflussen. An Beispielen üben sie, mögliche Ursachen zu unterscheiden und gezielte Verbesserungen abzuleiten.