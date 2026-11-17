Julia Schleunung von It Works nutzt den Digital Out of Home Aufschwung. Ganzheitliche Planung und KI-Chancen für die Branche im Jahr 2026.

Julia Schleunung nutzt die aktuelle Marktdynamik im Digital Out of Home Sektor aus, um das Wachstum von It Works strategisch voranzutreiben. Seit ihrer Amtseinführung als CEO im Januar 2026 arbeitet sie daran, die Grenzen zwischen klassischer Außenwerbung und digitalen Medienkanälen weiter aufzulösen. Die Medienexperten sehen erhebliche Potenziale, die durch integrierte Planung und den Einsatz moderner Technologien erschlossen werden können, während sie gleichzeitig eine stärkere Branchenkooperation einfordern.

Integrierte Planung überwindet Analog-Digital-Split

Ein zentrales Instrument zur Bewältigung der wachsenden Komplexität ist die eigene Technologieplattform Locatrics, die es ermöglicht, analoge und programmatic Out-of-Home-Kampagnen in einem einzigen System zu planen. Bisher mussten Werbetreibende ihre Budgets oft manuell aufteilen und die Ergebnisse verschiedener Währungen nachträglich zusammenrechnen. Diese ineffiziente Praxis wird durch die neue Lösung obsolet, da sie eine nahtlose Aktivierung über die Demand-Side-Platform (DSP) erlaubt und so die operative Effizienz für Kunden und Agenturen erheblich steigert.

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Die Entscheidung für diese ganzheitliche Herangehensweise resultiert aus der beobachteten Zersplitterung des deutschen Außenwerblemärkte. Während große, allgemeine DSPs oft auf Online-Targeting-Logiken setzen, die eine exakte Eins-zu-eins-Aussteuerung versprechen, fehlen diesen Systemen häufig die notwendigen Daten für physische Standorte. It Works setzt daher auf spezialisierte Lösungen, die Standort- und Frequenzdaten priorisieren, um die spezifischen Anforderungen der Outdoor-Plattformen effektiver abzudecken als generische Anbieter.

Strategische Rolle von KI und Kreativagenturen

Für die zukünftige Gestaltung von Kampagnen rückt die Künstliche Intelligenz in den Fokus, wobei Julia Schleunung deren Einsatzgebiet klar definiert. KI soll primär die technische Kreation unterstützen, anstatt den kreativen Prozess vollständig zu ersetzen. Diese technische Entlastung ermöglicht es Kreativen, sich stärker auf die narrative und emotionale Wirkung der Botschaft zu konzentrieren, was angesichts der zunehmenden Aufmerksamkeitsspanne der Zielgruppen entscheidend ist.

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Neben der Technologie betont die Geschäftsführerin die Notwendigkeit, Kreativagenturen früher in den Planungsprozess von Digital-Out-of-Home-Kampagnen einzubinden. Durch diese frühere Zusammenarbeit können kreative Konzepte besser an die technischen Möglichkeiten der Außenwerbeflächen angepasst werden. Diese Integration fördert innovativere Formate, die sowohl im digitalen als auch im analogen Kontext wirken und so die Reichweite der Markenbotschaft maximieren.

Marktdynamik und Zukunftsausblick für 2027

Der Markt für Digital Out of Home wächst rasant, wobei sich die界限 zu Retail Media, Mobile und Audio zunehmend verwischen. Julia Schleunung warnt jedoch davor, diese Dynamik als Selbstläufer zu betrachten. Statt um Marktanteile gegeneinander zu kämpfen, sieht sie die Zukunft in der Entwicklung eines gemeinsamen Ökosystems. Dazu gehören einheitliche Reichweitenstandards und transparente Wirknachweise, die das Vertrauen der Werbetreibenden in den Kanal stärken.

It Works reagiert auf diese Veränderungen mit der gezielten Verbreiterung des Kunden- und Agenturportfolios. Während große Agenturnetzwerke weiterhin tragende Säulen des Geschäfts sind, rücken kleinere und mittlere Agenturen sowie direkte Werbetreibende stärker in den Fokus. Diese Diversifizierung soll die Abhängigkeit von wenigen Großkunden verringern und die Resilienz des Netzwerks gegenüber konjunkturellen Schwankungen erhöhen. Der Fokus liegt dabei auf der Bereitstellung der gesamten Klaviatur von Out-of-Home-Disziplinen.

Leadership Erfahrung und Branchenkooperation

Julia Schleunung bringt umfangreiche Branchenerfahrung mit, die sie direkt in ihre Tätigkeit bei It Works einbringt. Ihre Vergangenheit bei Ströer und die langjährige Erfahrung mit Spezialagenturen als Partner großer Werbeplattformen bilden die Grundlage für ihre strategischen Entscheidungen. Trotz einer zwölfjährigen Pause im Sektor konnte sie nahtlos an ihre früheren Kontakte und Prozesse anknüpfen, was den Einstieg in die neue Rolle als CEO erheblich erleichterte.

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Bis zum Jahr 2027 sieht sie erhebliche Aufgaben für die gesamte Branche, um den aktuellen Rückenwind langfristig zu nutzen. Die Priorität liegt auf dem schnellen Ausbau des Kanals und der Schaffung einheitlicher messbarer Standards. Durch die Bündelung der Kräfte und die Ablehnung einer isolierten Konkurrenzkampf-Dynamik soll Deutschland eine führende Rolle in der digitalen Außenwerbung übernehmen und die spezifischen Vorteile des Formats gegenüber anderen Medienkanälen weiter ausbauen.