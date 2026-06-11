Bob Hanning, the Italian coach, expressed his excitement after the FIFA WM 2022 draw, hoping to face Alfred Gíslason, the Danish coach, in the tournament. He also mentioned his respect for Gíslason and his belief that the Italian team has the potential to perform well.
Bob Hanning (58) grinste nach der WM-Auslosung. Der Italien-Coach darf auf die Hauptrunde hoffen – und damit auf ein Wiedersehen mit Alfred Gíslason (66). Kap Verde, Ägypten und Saudi-Arabien heißen die Vorrunden-Gegner der Italiener bei der FIFA WM 2022 .
Für Hanning ist dies eine Gruppe, die Chancen eröffnet.
"Wir haben Kraft für Sensationen. Wir möchten nach Köln, das muss die Zielsetzung sein," sagt er zu SPORTBILD. Dort würde in der Hauptrunde womöglich Deutschland warten. Ausgerechnet Deutschland.
Ausgerechnet Gíslason. Die beiden haben in der Vergangenheit nicht immer dieselbe Meinung vertreten – es gab öffentliche Kritik. Nach der Auslosung hörte man von beiden Seiten viel Respekt.
"Ich schätze Alfred sehr, um damit mal aufzuräumen. Wenn wir gegen Deutschland vor 20.000 in Köln spielen sollten, würde es mich sehr freuen," sagt Hanning, der als DHB-Vize (2013 bis 2021) den Isländer 2020 mit zum DHB holte. Bundestrainer Gíslason lobt zurück: "Bob hat sich gegen die Schweiz qualifiziert, hat das sehr gut gemacht, sehr souverän.
" Hanning ist ohnehin erst einmal froh, überhaupt dabei zu sein. "Ich bin überglücklich, mit Italien bei der WM dabei zu sein. Da ist mir jeder Gegner recht.
" Vor allem Ägypten schätzt er als "eine der besten Mannschaften der Welt" ein. Kap Verde sei ebenfalls nicht zu unterschätzen. Bei Saudi-Arabien müsse er "in den nächsten Monaten schauen, wer da noch eingebürgert wird.
" Während Italien von der Hauptrunde träumt, richtet Gíslason den Blick weiter nach vorn. "Wir haben Glück gehabt. Es hätte härter sein können," sagt Gíslason über die Gegner Serbien, Tunesien und Uruguay. Zurücklehnen will er sich deshalb aber nicht.
"Wir müssen eh jeden schlagen, wenn wir Weltmeister werden wollen. " Für die DHB-Auswahl gilt es, die Übermannschaft Dänemark zu schlagen. "Das versuchen seit Jahren viele Teams. " Gíslason sieht die Gefahr, dass bei der großen Euphorie viele schon glauben, das EM-Finale 2026 (Dänemark–Deutschland) sei automatisch das WM-Finale 2027.
"Meine Sorge ist der Weg ins Halbfinale. Der kann sehr schnell unterbrochen werden. Wir müssen uns erst einmal für das Halbfinale qualifizieren. Es wäre sehr schön, wieder im Finale auf Dänemark zu treffen.
Dann arbeiten wir auch daran, sie zu schlagen.
" Der Isländer ist überzeugt, dass die Heim-WM ein Handball-Fest wird. "Da gibt es nichts zu meckern. Also müssen wir liefern.
FIFA WM 2022 Italian Coach Alfred Gíslason Danish Coach German Coach German Coach Italian Team Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach Italian Coach
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kingdom Hearts 4 zeigt sich zum ersten Mal seit 2022 in einem neuen TrailerEndlich gab's was Neues zu sehen, das Wichtigste fehlt aber weiter.
Read more »
Alfred Hitchcock's 'The Birds' to be adapted as a series, with deviations from the originalThe iconic horror film 'The Birds' by Alfred Hitchcock is being adapted as a series, with deviations from the original story. The series will be set in Alaska and focus on a murder case.
Read more »
Österreich qualifiziert für die WM 2022Die österreichische Nationalmannschaft hat am Freitagabend in der letzten Qualifikationspartie gegen Slowenien den Gruppensieg perfekt gemacht und damit die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 perfekt gestellt. Österreich ist damit für die neunte WM-Endrundenteilnahme qualifiziert.
Read more »
Neuerungen im Regelwerk für die WM 2022Es gibt einige Neuerungen im Regelwerk für die WM 2022. So bekommt der VAR mehr Macht, zusätzliche Countdowns werden eingeführt und noch vieles mehr.
Read more »