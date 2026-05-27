After missing out on the World Cup for the third time in a row, the Italian National Team is undergoing a significant overhaul. Interim coach Silvio Baldini has named a virtually new squad for upcoming tests, with only five players retaining their spots. The team will feature 19 debutants, with notable absences including stars like Moise Kean and Manuel Locatelli. The squad's youth and inexperience are also noteworthy, with the average age of the players being 22 or younger.

Nach der dritten verpassten Weltmeisterschaft nacheinander wird bei der italienischen Nationalmannschaft hart durchgegriffen. Interimstrainer Silvio Baldini hat für die Testspiele im Sommer fast einen komplett neuen Kader nominiert.

Nur fünf Spieler konnten ihren Platz im Team behalten. Insgesamt gibt es 19 (! ) Debütanten. Lediglich City-Keeper Gianluigi Donnarumma sowie Pietro Comuzzo (AC Florenz), Marco Palestra (Cagliari), Niccolò Pisilli (AS Rom) und Pio Esposito (Inter Mailand) erhielten erneut eine Einladung.

Andere Stars wie Moise Kean und Manuel Locatelli (beide Juventus), Nicolò Barella (Inter Mailand) oder Riccardo Calafiori (Arsenal) müssen dagegen zu Hause bleiben. Auch die Altersstruktur der nominierten Mannschaft ist bemerkenswert: Donnarumma ist mit 27 Jahren der älteste Spieler der Squadra Azzurra. Alle anderen Akteure sind 22 Jahre alt oder noch jünger. Die jüngste Fühgeschichte Italiens ist eine zum Vergessen.

Nach dem Weltmeistertitel bei der WM 2006 in Deutschland kam Italien bei den Turnieren 2010 und 2014 nicht berür die Vorrunde hinaus. Für die drei folgenden Weltmeisterschaften scheiterte die Squadra Azzurra sogar bereits in der Qualifikation. Immerhin gab es mit dem EM-Titel 2021 noch einen großen Erfolg. Etwas ueberraschend gewann Italien das Turnier nach einem 3:2 im Elfmeterschießen gegen England.

Jetzt folgt der radikale Kaderumbruch unter Baldini. Der 67-Jährige hat das Traineramt interimsweise von Gennaro Gattuso berühmigt, nachdem der ehemalige Mittelfeld-Star mit Italien im Frühjahr in der WM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina scheiterte war. Mit dem neu zusammengewürfelten Kader geht es am 3. Juni gegen Luxemburg und am 7. Juni gegen Griechenland





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