Italian Scientists Found Dead in Indian Ocean Cave

Four Italian scientists and a fifth diver died while exploring a cave system in the Indian Ocean. The cause of death is believed to be a combination of claustrophobia and the difficulty of navigating through the narrow and dark cave.

Es ist nur ein schmaler Durchgang ins sichere Freiwasser. Die vier italienischen Wissenschaftler, die im Höhlensystem Thinwana Kandu auf den Malediven tauchten, fanden ihn nicht.

Sie erstickten in 60 Metern Tiefe im Indischen Ozean. Ein fünfter Taucher erstickte am Eingang der Höhle. Jetzt veröffentlichte die Tauchorganisation DAN Europe zum ersten Mal nach der Tragödie Bilder von den klaustrophobisch engen Höhlen, die zum Grab wurden. Der Leichnam von Tauchlehrer Gianluca Benedetti (44) war bereits Tage vorher am Eingang der Höhle gefunden worden.

DAN Europe erklärte: „Im ersten Abschnitt der Höhle dringt Licht hinein, bevor das System in Dunkelheit abtaucht. Taucher Sami Pakkarinen fotografierte – seine Bilder zeigen deutlich: Beim Tauchgang in der Enge wird durch die Bewegung Korallensediment aufgewirbelt, das sofort die Sicht behindert und „die Navigation zunehmend komplex“ macht. Die Höhlen sind etwa 200 Meter lang. Gegenüberin die Höhlen gesogen worden sein, bestätigten sich nicht.

Pakkarinen: „In der Höhle gibt es zwar eine Gezeitenströmung, aber sie ist sehr schwach. Die Experten gehen davon aus, dass der Sand am Grund so bewegt, dass die Öffnung, die zurück in die erste Kammer und dann in Sicherheit führt, wie von einer Sandbank verschlossen scheint. Diese fünf Italiener starben beim Höhlentauchen: Professorin Monica Montefalcone, Absolvent Federico Gualtieri, Wissenschaftlerin Muriel Oddenino, Montefalcones Tochter Giorgia Sommacal und Tauchlehrer Gianluca Benedetti.

Neben dem Ausgang befindet sich ein leicht zugänglicher Tunnel, der in einer Sackgasse endet. Dorthin verirrten sich die Taucher. Laut Pakkarinen hatten sie 12-Liter-Sporttauchflaschen dabei, die irgendwann alle waren.

„Die vier Leichen lagen alle zusammen im selben Teil der Höhle. Wir waren sehr erleichtert, als wir sie fanden," sagte Pakkarinen.

„Als wir sie beim ersten Tauchgang nicht entdeckt hatten, haben wir schon befürchtet, sie seien nicht mehr da.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Italian Scientists Indian Ocean Cave Death Claustrophobia Navigation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Let's Dance Tour Finale: Joel Mattli gewinnt den TriumphIm großen Finale der Let's Dance Tour 2026 in Hamburg gewann Joel Mattli den Triumph. Italian vorletzte mit einem klaren Vorsprung umisierten das Finale und bestätigte damit seine Favoritenrolle. Nachdem zwei Paare bereits die Show verlassen hatten, standen zwischen den verbleibenden Promis Jan Kittmann, Kathrin Menzinger, Anna-Carina Woitschack und Massimo Sinató noch fünf Paare im Finale. Antonio Banks und Nora Kirchhofer nahmen sich für die Boogie Woogie zur Aufgabe.

Read more »

Carlin – Founder of Slow Food Dies at Age 76 After Long IllnessItalian billionaire Carlo Petrini, the founder of the 'slow food' movement, has passed away at the age of 76 after a long illness. Slow Food, which promotes the right to enjoy good, clean, and fair food, is now present in numerous countries, opposing the fast food trend and organizing events for meals, tastings, and visits to producers.

Read more »

Mick Jagger Partied on Stromboli, but Police Raid Ended the FunMick Jagger, the Rolling Stones legend, celebrated his birthday and the end of filming on the Italian island of Stromboli, but police intervention put an end to the festivities. The island is considering changes to its music policy after the incident.

Read more »

Infineon-Aktie nimmt Kurs auf ihr AllzeithochDie Aktie des Chipkonzerns Infineon hat sich auch am Freitag sehr fest gezeigt. Die Aktie steht kurz vor ihrem Allzeithoch, das noch aus dem Jahr 200 stammt. Abgestürzt sind derweil die Titel des italienischen Yachtenbauers Italian Sea Group.

Read more »