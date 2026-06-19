Italien: Arm aus dem Fenster hängen kann teuer werden

In Italien droht ein Bußgeld von bis zu 338 Euro, wenn Fahrer oder Mitfahrer den Arm aus dem geöffneten Fenster hängen lassen. Die Regelung ist Teil des Codice della Strada und soll die Fahrzeugkontrolle und Sicht gewährleisten. Doch auch in anderen Ländern gelten überraschende Vorschriften für Autofahrer.

Wer mit dem Auto nach Italien fährt, sollte auf eine Gewohnheit verzichten, die viele besonders im Sommer ganz selbstverständlich finden: den Arm lässig aus dem offenen Fenster hängen zu lassen.

Was harmlos wirkt, kann dort mit einem Bußgeld von bis zu rund 338 Euro geahndet werden. Nach Artikel 169 des Codice della Strada dürfen Fahrer und Mitfahrer keine Körperteile oder Gegenstände über die seitliche Fahrzeugkontur hinausstrecken. Ziel der Regel ist es, dass die Bewegungsfreiheit des Fahrers nicht eingeschränkt und die Sicht nicht behindert wird. Viele Autofahrer genießen bei warmem Wetter den Fahrtwind und legen dabei den Arm auf den Fensterrand.

Genau diese alltägliche Bewegung kann in Italien jedoch teuer werden. Kommt zusätzlich der Eindruck auf, dass der Fahrer das Fahrzeug nicht jederzeit vollständig unter Kontrolle hat, kann neben dem eigentlichen Verstoß sogar eine weitere Geldbuße fällig werden. Entscheidend ist dabei die Vorgabe, dass das Fahrzeug jederzeit sicher beherrscht werden muss. Die Regel gehört zu einer Reihe von Vorschriften, die deutschen Urlaubern oft wenig bekannt sind.

So wird etwa das Essen oder Trinken während der Fahrt in verschiedenen Ländern kritisch gesehen. Besonders streng ist die Lage in Zypern: Dort ist es laut Berichten verboten, während der Fahrt zu essen oder zu trinken. Selbst der Griff zur Wasserflasche kann ein Bußgeld nach sich ziehen. Der TCS weist darauf hin, dass solche Handlungen als Ablenkung oder als mangelnde Fahrzeugbeherrschung gewertet werden können.

Ähnliche Regelungen gelten auch in weiteren Ländern, darunter Spanien. Dort können neben Essen und Trinken beispielsweise auch die Nutzung des Handys oder das Schminken am Steuer problematisch werden. Neben konkreten Verkehrsregeln können auch Gesten zu Missverständnissen führen. Handzeichen, die in Deutschland als freundlich oder zustimmend verstanden werden, haben in anderen Ländern teilweise eine andere Bedeutung.

Dazu zählen etwa der erhobene Daumen oder das O-Zeichen aus Daumen und Zeigefinger. Zwar droht dafür nicht automatisch ein Bußgeld. Die Geste kann jedoch anders aufgefasst werden als beabsichtigt und zu unangenehmen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern führen. Wer mit dem Auto ins Ausland reist, sollte sich deshalb vorab mit den jeweiligen Verkehrsregeln vertraut machen - denn selbst alltägliche Gewohnheiten können dort unerwartete Folgen haben





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