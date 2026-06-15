Italien: Badeorte in Venetien setzen auf neue Service-Ideen

In Italien setzen die Badeorte in Venetien im Sommer 2026 auf neue Service-Ideen, um mehr Komfort für alle Gäste zu bieten - auch für Alleinreisende.

In Italien geht es längst nicht mehr nur um Sonne, Sand und Meer. Während auf Sardinien eine Altersgrenze für die Nutzung von Sonnenschirmen gilt, setzen die Badeorte in Venetien im Sommer 2026 auf neue Service-Ideen .

Ziel ist, mehr Komfort für alle Gäste zu bieten - auch für Alleinreisende. Im Schnitt bezahlt man in diesem Sommer 238 Euro für die erste Strandliegen-Reihe. Wer sich mit der zweiten begnügt, zahlt in der ersten Augustwoche 229 Euro. Für eine Liege in der dritten Reihe werden 219 Euro fällig.

Dafür soll jetzt offenbar auch mehr geboten werden. So können Singles in Bibione am nördlichen Ende der Adria ab dieser Saison entspannter sonnenbaden. Im Pinienwald-Bereich des Badeortes wurde laut T-Online ein eigener Strandabschnitt für geschaffen. Dort stehen 120 sogenannte Single-Parzellen bereit.

Jede wird mit einem Sonnenschirm und einer besonders breiten Liege vermietet. Laut Corriere del Veneto sind die Plätze etwas günstiger als klassische Strandparzellen für mehrere Personen. Einen konkreten Preis nennt die Zeitung allerdings nicht. Seit 2019 gilt das Rauchverbot für den gesamten Bereich vom Ufer bis zur letzten Sonnenschirmreihe.

Geraucht werden darf nur noch in Strandkiosken sowie in speziell ausgewiesenen Raucherzonen im Landesinneren. In den vergangenen Jahren zogen auch Jesolo in Venetien, Pesaro in den Marken und zahlreiche Strände rund um die Hauptstadt für ein besseres Urlaubserlebnis wurden außerdem am Strand von Jesolo nahe Venedig die Kapazitäten reduziert: Dort haben die Behörden die Zahl der Liege- und Sonnenschirmplätze um 20.000 verringert, um mehr Platz zwischen den Gästen zu schaffen. Urlauber können dort ihr Smartphone direkt am Sonnenschirm aufladen.

Sogar die Auslastung der Strände wird inzwischen digital überwacht. Die Gesellschaft Bibione Spiaggia, die rund 18.000 Sonnenschirmplätze verwaltet, hat dafür eine App eingeführt. Mit ihr können Rettungsschwimmer und Strandmitarbeiter die Belegung in Echtzeit kontrollieren. So soll verhindert werden, dass reservierte Plätze stundenlang leer bleiben





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Italien Venetien Badeorte Service-Ideen Komfort Alleinreisende

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Italien: Drei Bergsteiger an Viertausender Gran Paradiso getötetDer Gran Paradiso gilt als verhältnismäßig einfach zu besteigender Viertausender in den italienischen Alpen. Dennoch kommen beim Aufstieg drei Alpinisten ums Leben.

Read more »

Italien plant Wiedereinstieg in die KernenergieDie Regierung von Ministerpräsidentin Meloni will Italien wieder zu einem der führenden Atomnationen Europas machen. Die neue Kernenergie soll nicht mehr wie in der Vergangenheit mit Großkraftwerken, sondern mit modularen Reaktoren erzeugt werden.

Read more »

Streng verboten in Italien: Wer die Arm-Regel nicht kennt, zahlt 300 EuroViele Urlauber machen es ganz automatisch: In Italien kann genau diese Gewohnheit im Auto schnell mehrere Hundert Euro kosten.

Read more »

Italien: Vannaccis neue Partei fordert Meloni-Koalition herausSie bezeichnet sich als 'wahre Rechte' und kritisiert die Politik von Meloni als zu weich. Die neue Bewegung von Ex-General Vannacci trifft sich in Rom zum Gründungsparteitag und klärt die Fronten.

Read more »