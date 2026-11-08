Italien besiegt Belgien in EM-Qualifikation mit Trainer Hanning

Die italienische Männer-Handballnationalmannschaft gewinnt ihr zweites Qualifikationsspiel gegen Belgien. Trainer Simone Hanning lobt die Defensive und die Leistungen seiner Akteure.

Die italienische Männer- Handball nationalmannschaft hat die ersten zwei Partien der Europameisterschafts-Qualifikation 2028 erfolgreich abgeschlossen. Nach dem knappen Sieg gegen die Slowakei folgte der zweite Triumph im Duell gegen Belgien, wodurch Italien nun punktegleich an der Spitze steht. Trainer Simone Hanning bewertete die Leistung seiner Mannschaft als konsequent und definierte den Weg zur EM 2028 als wichtigen Schritt.

Matchverlauf und Taktische Führung durch Gidsel

Matthias Gidsel agierte als zentraler Spielmacher und führte die italienische Elf mit hoher Effektivität zum Erfolg. Der deutsche Nationalspieler überzeugte durch gute Entscheidungen im Kollektiv und zeigte sich als klarer Leader auf dem Feld. Die Begegnung gegen Belgien begann mit leichten Startschwierigkeiten für Italien, das zunächst nur mit einer 13:11-Führung in die Halbpause ging. Belgien gilt als Außenseiter, da das Land noch nie an einer Europameisterschaft teilgenommen hat.

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Die Weichen für den Sieg wurden nach dem Seitenwechsel gestellt. Italien erzielte fünf blitzschnelle Treffer, um sich auf 18:11 abzusetzen. Obwohl Belgien in einem Fehler-freudigen Spiel 29 Fahrkarten für die Italiener warf und Italien selbst 16 eigene Fehler beging, ließ Hanning den Sieg nicht mehr gefährden. Der Sieg ist wichtig für die Moral, da die technischen Abschlüsse im Angriff noch Verbesserungspotenzial aufweisen.

Trainer Zufriedenheit mit Defensivleistung und Ebner

Simone Hanning betonte in seinem Interview mit SPORT BILD, dass er sehr zufrieden mit dem Start in die Qualifikation sei. Der Fokus lag diesmal auf der Defensive, nachdem die Abwehr gegen die Slowakei noch geschwächelt hatte. Das Konzept ging auf, denn Italien kassierte in der ersten Halbzeit nur elf Gegentreffer und in der zweiten Hälfte nur neun weitere. Torhüter Domenico Ebner vom Verein Lemgo-Lippe trug dazu maßgeblich bei, indem er insgesamt 19 Paraden实现了.

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Der Trainer verwies darauf, dass das Spiel klarer war, als das Endergebnis vermuten lässt. Er kritisierte, dass im Angriff noch zu viele technische Fehler passierten und fokussierte Abschlüsse fehlten. Auf einem höheren Niveau, beispielsweise gegen Ägypten bei der Weltmeisterschaft oder gegen Deutschland in der EM-Qualifikation, könne man so einfach nicht gewinnen. Diese Einschätzung unterstreicht die Realitätsnähe des Trainers und die Ambitionen des Teams.

Wichtige Akteure und Ausblick auf die WM 2027

Neben Gidsel und Ebner glänzten weitere Spieler für Italien. Leo Prantner von den Füchsen Berlin zeigte bereits WM-Reife und erzielte sechs Tore. Die Weltmeisterschaft startet am 13. Januar in Deutschland, was für die Italiener eine wichtige Testphase darstellt. Die EM-Qualifikation ruht erst einmal nach der WM 2027, bevor die entscheidenden Partien folgen.

Der Blick richtet sich bereits auf die großen Kracher in der Qualifikationsrunde. Innerhalb weniger Tage trifft Italien zweimal auf Deutschland, am 10. und 13. März 2027. Für die deutsche Mannschaft, die am Sonntag um 18 Uhr in der Slowakei spielt, gilt es, den Italienern mit einem Sieg nachzumachen. Die Sportschau, Joyn oder Dyn bieten Übertragungen an. Hanning hält an seiner Linie fest: Es gilt, den Job weiter konsequent zu erledigen und sich auf das nächste Niveau vorzubereiten.