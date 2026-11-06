Italien besiegt Slowakei in hartem Duell

Italien startet perfekt in die EM-Qualifikation mit einem 34:32-Sieg gegen Slowakei. Leo Prantner trifft sieben Mal, Pau Panitti Martinez hält entscheidend.

Die italienische Nationalmannschaft hat das Auftaktspiel der EM-Qualifikation gegen Slowakei knapp mit 34:32 gewonnen. Dieses harte Duell in Conversano beweist, dass die Azzurri unter Trainer Zoran Hanning trotz Überraschungscharakter stark aufstellen. Italien konnte sich nie entscheidend absetzen und ließ im Abschluss viele Chancen liegen. Die Slowaken profitierten von eigenen Fehlern der Gastgeber, was das Spiel offen hielt.

Entscheidende Torhüterleistung

Die Partie wurde maßgeblich durch die Leistungen der Torhüter geprägt. Pau Panitti Martinez (22/Granollers) sorgte mit starken Paraden am Ende des Spiels für den Sieg der Italiener. Domenico Ebner (23/Lemgo-Lippe) half entscheidend mit, um das Team auf Kurs zu halten. Beide Wächter wendeten gefährliche Situationen ab und stabilisierten das Team in kritischen Phasen.

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Leo Prantner mit Top-Leistung

Im Angriff war vor allem auf den Füchse-Linksaußen Leo Prantner (24) Verlass. Der Berliner war mit sieben Treffern bester italienischer Werfer in diesem Match. Christian Manojlovic (21/Sporting) steuerte sechs Tore bei und sicherte so die offensive Stärke. Die beiden Angreifer trugen maßgeblich zum 34:32-Endergebnis bei und gaben der Mannschaft die notwendige Führung.

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Offene Partie bis zum Schluss

Am Ende steht ein hart erkämpftes 34:32 und damit der perfekte Start in die EM-Qualifikation. Italien ging mit einem 17:17 in die Halbzeitpause, was die Spannung bis zum Ende widerspiegelt. Hanning bestätigte, dass das Team noch an der Konstanz feilen muss. Die Italiener zeigten aber großes Mentalstärke, um die Partie doch noch zu drehen.

Weitere Qualifikationsspiele

Wenig Zeit zum Durchatmen bleibt Hanning und seinen Azzurri. Bereits am Samstag wartet das nächste Spiel gegen Belgien, das auswärts stattfindet. Die Slowakei testet weiterhin ihre Truppe. Am Sonntag in Prešov empfängt die slowakische Mannschaft die deutsche Auswahl um 18 Uhr im Dynamo- und Joyn-Stadion.