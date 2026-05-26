Italien-Fan Susanne: 300 Euro weg, abgezockt durch einen Trick auf dem Markt

Susanne erzählt von einem Fall, in dem sie auf einen Trick hereingefallen ist, von dem sie überzeugt war, ihn sofort zu durchschauen. Sie und eine gute Freundin waren auf dem Markt, als sie von einem jungen Mann angesprochen wurden, der eine angeblich neue Digitalkamera mit einem Preisschild über 2000 Euro zeigte und sie für 500 Euro anbot. Obwohl sie misstrauisch war, ließ sie das Gerät nicht los, weil sie es schon lange wollte.

Italien-Fan Susanne (32) wollte an ihrem letzten Urlaubstag in Neapel nur noch schnell über den Markt – und am Ende waren 300 Euro weg, abgezockt, trotz aller Vorsicht.

Hier berichtet sie, wie sie auf einen Trick hereingefallen ist, von dem sie überzeugt war, ihn sofort zu durchschauen. Die Situation zusammen mit einer guten Freundin war eigentlich harmlos: Markt, viele Menschen, gute Stimmung. Dann sprach uns ein junger Mann an, zeigte eine angeblich neue Digitalkamera mit Preisschild über 2000 Euro – und bot sie für 500 Euro an. Ich hielt ihn zunächst für einen Betrüger.

Trotzdem ließ mich das Gerät nicht los. Genau so eine Kamera wollte ich schon lange





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Travel Market Digitalkamera Betrug Gier Nach Schnäppchen

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