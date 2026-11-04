Italien führt Mindestgeschwindigkeit auf Autobahnen ein

Italien plant strenge Bußgelder für Langsamfahrer. Deutsche Urlauber müssen auf dreispurigen Autobahnen links mindestens 100 km/h fahren, sonst drohen Strafen.

Der italienische Ministerrat hat am 13. Oktober 2026 einen Gesetzentwurf gebilligt, der die Regeln für die linke Fahrspur auf Autobahn en verschärft. Künftig drohen Autofahrern, die auf bestimmten Abschnitten mit weniger als 100 km/h in der linken Spur unterwegs sind, empfindliche Bußgeld er. Diese Neuregelung betrifft nicht nur italienische Bürger, sondern wird auch die Anreise deutscher Urlauber in das südliche Nachbarland betreffen, da sie dort mit diesen Vorschriften rechnen müssen.

Regelung der Mindestgeschwindigkeit auf Autobahnen

Die geplante Verordnung gilt für Autobahnen, die über mindestens drei Fahrstreifen in jede Richtung verfügen. Auf der äußersten linken Spur müssen Fahrzeuge dort eine Geschwindigkeit von mindestens 100 km/h einhalten, um das Verkehrsaufkommen nicht unnötig zu behindern. Sollte ein Fahrer diese Geschwindigkeitsbegrenzung unterschreiten, sieht der Entwurf Bußgelder zwischen 40 Euro und 160 Euro vor. Dies soll das Phänomen des langsamen Fahrens auf der Überholspur effektiv eindämmen und den Verkehrsfluss insgesamt verbessern.

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Ausnahmen und rechtliche Grundlagen in Italien

Das Gesetz sieht jedoch klare Ausnahmen von der strenen Geschwindigkeitsregel vor, um Sicherheit und Fairness zu gewährleisten. Bei schlechten Wetterverhältnissen, dichtem Nebel, Baustellen, Unfällen oder starkem Stauverkehr ist das Langsamerfahren auf der linken Spur erlaubt. Auch abweichende Verkehrszeichen haben Vorrang vor der generellen Vorschrift. Bereits jetzt gilt in Italien das Rechtsfahrgebot, und langsamere Fahrzeuge müssen auf den äußeren Spuren bleiben. Langsamfahrer, die den Verkehr behindern, können auch ohne diese neue Regelung bereits zur Verantwortung gezogen werden.

Politische Entscheidungen und parlamentarische Zustimmungen

Der Entwurf wurde zunächst von der italienischen Regierung gebilligt und liegt nun zur Entscheidung im Parlament vor. Ob die geplante Regelung tatsächlich in Kraft tritt, hängt von der Zustimmung der Abgeordneten ab. Bisher gab es keine endgültige Veröffentlichung eines konkreten Inkrafttretens nach der parlamentarischen Abstimmung. Es bleibt abzuwarten, wie die politische Debatte über die Notwendigkeit und Durchsetzbarkeit der Maßnahme verläuft. Kritiker könnten Bedenken hinsichtlich der Praktikabilität im Alltag äußern, während Befürworter die erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr hervorheben.

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Vergleich mit den Verkehrsregeln in Deutschland

In Deutschland gilt diese spezifische Mindestgeschwindigkeit von 100 km/h auf der linken Spur nicht. Auf deutschen Autobahnen gibt es keine allgemeine gesetzliche Vorgabe für eine Mindestgeschwindigkeit. Fahrzeuge müssen lediglich bauartbedingt in der Lage sein, 60 km/h zu erreichen, um die Autobahn überhaupt befahren zu dürfen. Dennoch drohen deutschen Fahrern bei grundlosem Schleichen Bußgelder in Höhe von 20 Euro. Wer dauerhaft die linke Spur blockiert, riskiert sogar eine Strafe von 80 Euro, wie das aktuelle Recht vorsieht.

Auswirkungen auf deutsche Urlauber und Reisende

Für deutsche Touristen bedeutet dies eine Anpassung an die lokalen Gegebenheiten, wenn sie die italienischen Autobahnen nutzen. Die strikteren Regeln in Italien stehen im Kontrast zur deutschen Praxis, was Verwirrung und potenzielle Verstöße verursachen kann. Fahrer, die gewohnt sind, auch auf Überholspuren langsamer zu fahren, um etwa die Strecke zu genießen oder zu sparen, werden hiermit konfrontiert. Die Bußgelder von bis zu 160 Euro können die Reisekosten deutlich erhöhen. Es ist daher ratsam, sich vor der Fahrt in Italien über die lokalen Verkehrsregeln zu informieren, um unerwartete Sanktionen zu vermeiden.