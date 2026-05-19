Italien: Ligurien mit den meisten sauberen Str"e"nden Italiens

Die Küstenregion Ligurien im Nordwesten des Landes hat die meisten ausgezeichneten Str"e"nde Italiens. 2026 werden 35 Orte mit der "Blauen Flagge" ausgezeichnet, mehr als jede andere Region Italiens.

Ein typisch italienischer Strand: buntes Sonnenschirme und Plastikliegen auf grobem Sandstrand – wie hier in der Region Ligurien , die nun offiziell die meisten sauberen Str"e"nde Italiens hat.

Wer in Italien Badeurlaub machen will, findet die meisten ausgezeichneten Str"e"nde in Ligurien. Die Küstenregion im Nordwesten des Landes kommt 2026 auf 35 Orte mit der "Blauen Flagge" – mehr als jede andere Region Italiens. Insgesamt wurden in diesem Jahr 525 Str"e"nde ausgezeichnet, so viele wie noch nie. Die Stiftung f"ur Umwelterziehung vergibt das Siegel in vielen L"a"ndern.

Sie zeichnet Str"e"nde und Küstenorte mit besonders hohen Standards bei Wasserqualit"at, Sicherheit, Umweltmanagement und Service aus. Die Bewertung gilt jeweils nur f"ur eine Saison





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