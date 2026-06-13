Italien plant Wiedereinstieg in die Kernenergie

Die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni will Italien wieder zu einem der führenden Atomnationen Europas machen. Die neue Kernenergie soll nicht mehr wie in der Vergangenheit mit Großkraftwerken, sondern mit modularen Reaktoren erzeugt werden.

Die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni will Italien wieder zu einem der führenden Atomnationen Europas machen. Nachdem das Parlament einen Gesetzentwurf zur Einführung neuer, kleiner Reaktoren verabschiedet hat, soll die neue Kernenergie nicht mehr wie in der Vergangenheit mit Großkraftwerken, sondern mit modularen Reaktoren erzeugt werden.

Diese gelten als sicherer, flexibler und kostengünstiger als klassische Großkraftwerke. Die italienische Regierung betrachtet sie als Schlüsseltechnologie für eine klimaneutrale Energieversorgung. Der Energieminister, Gilberto Pichetto Fratin, geht sogar noch einen Schritt weiter und plant, die ersten praktischen Anwendungen dieser neuen Reaktoren nicht an Land, sondern auf See zu etablieren. Dabei soll es um Frachtschiffe mit Nuklearantrieb gehen.

Der Minister argumentiert, dass die Einfahrt solcher Schiffe in Häfen streng geregelt ist, aber die neue Gesetzgebung dies ermöglichen werde. Er verweist darauf, dass bereits heute atomgetriebene U-Boote internationale Häfen anlaufen. Die Regierung Meloni hat sich für den Wiedereinstieg in die Kernenergie entschieden, da sie die Voraussetzungen grundlegend verändert haben. Italien müsse seine Energieversorgung sichern, die Abhängigkeit von Importen reduzieren und gleichzeitig die Klimaziele erreichen.

Die Regierung führt Gespräche mit französischen und amerikanischen Unternehmen über eine gemeinsame Gesellschaft, die den Wiedereinstieg Italiens in die Kernenergie vorantreiben soll. Doch die Rückkehr zur Atomkraft bleibt politisch heikel, da die Erinnerung an Tschernobyl und Fukushima bei vielen Italienern tief sitzt und das ungelöste Problem der Endlagerung kritisiert wird





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