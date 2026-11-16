Italien scheidet aus: 1:4 bei Belgien beendet Nations-League-Träume

Nach dem überraschenden Sieg gegen Frankreich verpasst Italien mit einer klaren 1:4-Niederlage in Belgien das Nations-League-Viertelfinale. Die Medien urteilen harsch.

Die italienische Nationalelf hat die Ausscheidungsrunde der Nations League vorzeitig verloren. Nach einem sensationellen 3:1-Sieg gegen Frankreich drei Tage zuvor kassierte das Team von Trainer Luciano Spalletti bei Belgien eine klare 1:4-Niederlage. Dieser Erfolg für die "Roten Teufel" bedeutete das Aus für die Azzurri in der Gruppenphase und verhinderte den Einzug ins Viertelfinale. Der abrupte Wechsel von der Euphorie zur Enttäuschung hat die italienische Fußballwelt in Schockstarre versetzt.

Dramatischer Umschwung in der Gruppenphase

Am ersten Spieltag der Nations League hatte Italien die Franzosen mit 3:1 besiegt und damit die Weichen für eine positive Gruppenphase gestellt. Dieser Sieg wurde als Beweis für den sportlichen Aufschwung der Azzurri gewertet. Die Mannschaft präsentierte sich spielerisch überzeugend und ließ Hoffnungen auf eine dauerhafte Besserung der nationalen Sportperformance aufkommen. Doch diese Euphorie zerbrach bereits am darauffolgenden Spielende in Belgien völlig. Die Leistung der italienischen Elf war in diesem entscheidenden Match von keiner Konstanz geprägt, was den direkten Kontrast zum Sieg gegen Frankreich noch schärfer zeichnete.

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Das Spiel gegen Belgien begann für Italien vielversprechend. Pio Esposito erzielte in der 11. Spielminute die Führung, was kurzzeitig den Eindruck erweckte, die Form aus dem Heimspiel gegen Frankreich fortsetzen zu können. Doch nach der Pause drehte Belgien die Partie komplett. Die defensive Stabilität, die Italien gegen Frankreich gezeigt hatte, war auf dem Gras in Brüssel nicht mehr auszumachen. Am Ende stand es 4:1 für die Gastgeber, was nicht nur die Punkte, sondern auch die sportliche Zukunft der Azzurri in dieser Turnierphase kostete.

Italienische Medien verzeichnen harsche Kritik

Die Reaktionen in der italienischen Presse fielen eindeutig und vernichtend aus. Die "Gazzetta dello Sport" schrieb unverblümt, dass Italien auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werde. Das Blatt betonte, dass Belgien den Italienern eine Lektion erteilt habe, die noch härter ausgefallen sei als das 0:2 im Hinspiel. Der Bericht charakterisierte die Azzurri als überholt und deklassiert, was die Schwere des sportlichen Scheiterns unterstreicht. Besonders der kurze Zeitraum zwischen Triumph und Desaster wurde als zentrales Problem identifiziert.

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Auch die "Repubblica" stuft das Ergebnis als Rückschritt für den italienischen Fußball ein. Das Blatt warnte davor, dass solch ein massiver Leistungseinbruch innerhalb von nur drei Tagen auf fundamentale Schwächen hinweisen könne. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt "Rai" fasste den emotionalen Tiefpunkt des Abends mit der knappen Feststellung zusammen: "Es fängt gut an, endet aber furchtbar." Diese Worten spiegeln die allgemeine Frustration wider, die über die Berichterstattung der Medien hinweg zu spüren war.

Emotionale Reaktionen der Fans und Experten

Nicht nur die Journalisten, auch die Anhänger zeigten sich empört über das Ergebnis. In den sozialen Medien reichten die Kommentare von wütenden Schimpfreden bis hin zu verzweifelten Fragen nach den Gründen für den erneuten Rückschlag. Viele Nutzer hinterfragten die Tauglichkeit des aktuellen Kaders. Ein User postete auf der Plattform X: "Autsch, Frankreich umsonst geschlagen!" Ein anderer Kommentar unter dem offiziellen Account der italienischen Nationalmannschaft fragte direkt: "Wie zum Teufel habt ihr Frankreich geschlagen?" Diese Sätze verdeutlichen die Verwirrung und den Glaubensverlust unter der Basis.

Die "Gazzetta dello Sport" merkte an, dass so etwas einer Mannschaft mit vielen jungen Spielern wie den Azzurri passieren könne. Trotzdem wird dies als bittere Enttäuschung gewertet, die über sportliche Details hinausgeht. Die Medien sind sich einig, dass die mentale Stabilität der jungen Elf nicht ausreichte, um den Druck einer entscheidenden Auswärtspartie zu bewältigen. Der Vergleich mit dem Hinspiel, das mit 0:2 verloren ging, zeigt, dass die Mannschaft im Vergleich zu diesem Ergebnis zwar Tore schoss, aber konzeptionell unterlag.

Folgen und Ausblick für die Azzurri

Das Viertelfinale der Nations League ist für Italien damit nicht mehr erreichbar. Die Gruppenphase endete mit einem klaren Misserfolg, der die Planung für die kommende Qualifikation zur Europameisterschaft 2028 vorläufig durcheinanderwirbelt. Trainer Luciano Spalletti steht nun vor der Aufgabe, seine Mannschaft neu aufzustellen, um die mentale Brüche zu heilen. Die jüngeren Spieler müssen beweisen, dass sie aus derartigen Niederlagen lernen können, statt nur zwischen Hochs und Tiefs zu pendeln.

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Die nächsten Schritte werden zeigen, ob diese Niederlage ein Weckruf war oder nur ein weiterer Gipfel in einer Reihe enttäuschender Leistungen. Die Kritik der Medien war klar: Italien ist nicht besser als seine Gegner, wenn die Konstanz fehlt. Die Hoffnung der Fans auf einen großen Aufschwung muss nun durch harte Arbeit in den nächsten Trainingslagern untermauert werden. Die Ära der leeren Euphorie ist vorbei, die Realität des internationalen Fußballs hat sich mit einem 1:4 deutlich gemacht.