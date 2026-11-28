Erstmals untersucht eine landesweite Studie sexuellen Missbrauch in Italiens Kirchen. Zahlreiche Geistliche stehen unter Verdacht.

soll ein italienischer Priester das Vertrauen eines zwölfjährigen Ministranten gewonnen haben. Jetzt ist der frühere Pfarrer der Gemeinde Finale Ligure in der norditalienischen Region Ligurien wegen sexuellen Missbrauchs eines Ministranten zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Die Ermittlungen hatten im August 2024 mit der Festnahme des Geistlichen durch die Carabinieri in Genua begonnen. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.des Jungen hatte Anzeige erstattet, nachdem ihr das aufdringliche Interesse des Priesters an ihrem Sohn aufgefallen war.

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Als dieser wiederholt teure Geschenke erhielt, untersagten die Eltern ihm zunächst den Kontakt zu dem Geistlichen. Die beiden blieben jedoch weiterhin miteinander in Verbindung. Der Priester soll den Jungen zum Essen ausgeführt, ihm Markenkleidung geschenkt und insgesamt 5000 Euro auf eine Prepaid-Karte eingezahlt haben, die auf den Namen des Minderjährigen registriert war. Im Zuge der monatelangen Ermittlungen kamen weitere Vorwürfe ans Licht: Der Priester soll versucht haben, andere Jugendliche zu küssen.