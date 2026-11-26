In Italiens Schulen ist das Tragen von Gesichtsschleiern wie Burka oder Nikab mit sofortiger Wirkung durch Gesetz verboten.

In Italiens Schulen ist das Tragen von Gesichtsschleier n wie Burka oder Nikab mit sofortiger Wirkung durch Gesetz verboten. Zudem gilt vom Schuljahr 2027/28 an in den ersten Klassen aller Schulstufen eine 30-Prozent-Obergrenze für ausländische Kinder, die die italienische Sprache nicht richtig beherrschen.

Für Eltern gibt es dann ebenfalls eine Verpflichtung, Italienisch zu lernen. Das Abgeordnetenhaus in Rom verabschiedete die neue Regelung mit klarer Mehrheit. Für die Änderung, die von der Regierung der rechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ausgearbeitet wurde, stimmten 142 Abgeordnete.

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Dagegen waren 112. Das Oberhaus des Parlaments, der Senat, hatte das neue Schulgesetz bereits gebilligt. Das Verschleierungsverbot hatte Meloni, die mit einer Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien regiert, kurz nach den Sommerferien verkündet. Zunächst wurde es vom Kabinett per Erlass beschlossen, der jetzt durch das Gesetz abgelöst wurde.