Italien verschärft Tempo-Regeln: Bußgelder für Langsamfahrer auf Autobahnen

Italien plant strenge Bußgelder für das Fahren unter 100 km/h auf der linken Spur. Deutsche Urlauber müssen mit höheren Strafen rechnen, wenn das Gesetz verabschiedet wird.

Italien plant eine drastische Verschärfung der Verkehrsregeln auf seinen Autobahn en, um den Stau- und Gefahrenfaktor durch Langsamfahrer auf der Überholspur zu bekämpfen. Der italienische Ministerrat hat am 13. Oktober 2026 einen entsprechenden Gesetzentwurf offiziell gebilligt, der nun die weitere parlamentarische Behandlung erfährt. Ziel der Maßnahme ist es, die Verkehrssicherheit und den Fluss auf den stark frequentierten Fernstraßen deutlich zu verbessern, indem das sogenannte Rechtsfahrgebot strikter durchgesetzt wird.

Neue Mindestgeschwindigkeit von 100 km/h

Der Kern des neuen Entwurfs betrifft alle Autobahnabschnitte, die über mindestens drei Fahrstreifen pro Richtung verfügen. Auf der linken Spur gilt ab sofort vorgeschlagen eine verbindliche Mindestgeschwindigkeit von 100 km/h. Wer diese Geschwindigkeit ohne triftigen Grund unterschreitet, muss mit einer Geldstrafe zwischen 40 und 160 Euro rechnen. Diese Regelung zielt direkt auf das Problem der Schleicher ab, die durch ihr zögerliches Fahren den nachfolgenden Verkehr erheblich behindern und das Risiko für Auffahrunfälle erhöhen.

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Ausnahmen und rechtliche Rahmenbedingungen

Natürlich sieht der Gesetzentwurf auch klare Ausnahmen vor, die die Sicherheit der Fahrer gewährleisten sollen. Bei schlechten Wetterbedingungen, starkem Nebel, akuten Baustellen, Unfällen auf der Fahrbahn oder dichtem Stauverkehr ist es erlaubt, langsamer zu fahren als die vorgeschriebenen 100 km/h. Ebenso haben abweichende Verkehrszeichen, wie temporäre Tempolimits durch Schilder, immer Vorrang vor der allgemeinen Geschwindigkeitsregel. Dies stellt sicher, dass die Fahrbedingungen stets der aktuellen Situation auf der Straße angepasst werden können, ohne dass Fahrer unnötig bestraft werden.

Perspektiven in Deutschland und Vergleich

Im Gegensatz zu den geplanten italienischen Regeln gibt es in Deutschland keine allgemeine gesetzliche Mindestgeschwindigkeit auf Autobahnen. Hier müssen Fahrzeuge lediglich bauartbedingt in der Lage sein, Geschwindigkeiten von 60 km/h zu erreichen, um überhaupt die Autobahn benutzen zu dürfen. Dennoch existieren auch hier Bußgelder für störendes Fahrverhalten: Wer grundlos schleicht, riskiert ein Verwarnungsgeld von 20 Euro. Bei einem dauerhaften Blockieren der linken Spur kann die Strafe sogar auf 80 Euro steigen, was jedoch deutlich unter den in Italien diskutierten Beträgen liegt.

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Auswirkungen für deutsche Urlauber

Für deutsche Touristen, die ihre Sommer- oder Herbstferien in Italien verbringen, hat die neue Regelung direkte praktische Konsequenzen. Sollten das italienische Parlament und der Ministerrat den Entwurf endgültig verabschieden, müssen Urlauber ihr Fahrverhalten an der linken Spur anpassen. Das Ignorieren der neuen 100-km/h-Marke wird nicht länger geduldet, sondern aktiv mit hohen Sanktionen geahndet. Fahrer sollten sich also darauf einstellen, dass das unberechtigte Langsamfahren auf der Überholspur in Italien zukünftig teuer werden kann und die Bußgelder von 40 bis 160 Euro sofort fällig werden.

Weiterer立法ischer Ablauf

Der aktuelle Stand der Dinge zeigt, dass der Entwurf die erste Hürde hinter sich hat. Die Billigung durch den italienischen Ministerrat war ein wichtiger Schritt, doch die eigentliche Macht liegt nun beim Parlament. Es bleibt abzuwarten, ob die Abgeordneten den Gesetzesentwurf in seiner jetzigen Form annehmen oder noch Änderungen vornehmen werden. Erst nach der offiziellen Verabschiedung und dem Inkrafttreten wird die neue Regel für alle Autofahrer verbindlich sein, was voraussichtlich in der nahen Zukunft erfolgen wird, sobald der legislativ Prozess abgeschlossen ist.