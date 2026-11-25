Fahnenträgerin, dann sensationell Doppel-Gold: Federica Brignone krönte bei den Olympischen Spielen im Februar ihre Karriere. Nun macht die Italienerin Schluss, will sich aber noch ein letztes Mal auf die Skipiste wagen.

Italiens Ski-Olympiasiegerin Federica Brignone beendet ihre Karriere. »Es war zweifellos eine sehr schwere Entscheidung, aber obwohl ich alles getan habe, um wieder auf die Beine zu kommen, lässt die Schwere meiner Verletzung dies einfach nicht zu«, teilte die 36-Jährige über die sozialen Medien mit.

»Mir ist klar geworden, dass mein Bein noch nicht vollständig genesen ist und dass ich immer noch zu starke Schmerzen habe.

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« An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Brignone wolle noch ein letztes Mal an den Start gehen, um sich von allen und auch dem Sport, den sie so liebe, zu verabschieden, schrieb sie. Wann und wo, werde sie noch mitteilen.

Die Allrounderin gewann in ihrer Laufbahn unter anderem zweimal den alpinen Gesamtweltcup und zwei Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften – 2023 in der Kombination, 2025 im Riesenslalom. Bei den Olympischen Spielen in Norditalien im Februar erlebte Brignone ein kleines Wintermärchen. Nachdem sie bei einem Sturz im April 2025 eine mehrfache Fraktur des Schienbeinplateaus und des Wadenbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss erlitten hatte, raste sie bei ihrem Comeback in Cortina d’Ampezzo sowohl im Super-G als auch im Riesenslalom zu Gold.

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Bei der Eröffnungsfeier hatte sie zuvor Italiens Fahne tragen dürfen. Es folgte ein weiterer Eingriff – verbunden mit der nächsten Pause. Zuletzt hatte Brignone zumindest für zwei Tage wieder auf Skiern gestanden und in der Heimat ein paar Schwünge gemacht. Nun entschied sie sich für den Rücktritt.

Das sei ein »großer Verlust« für Italiens Skiverband, sagte Präsident Flavio Roda. »Gleichzeitig können wir Federica nur dafür danken, dass sie unseren Verband und den alpinen Skisport weltweit an die Spitze gebracht hat.

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