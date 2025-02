Italienische Forscher entwickeln vierbeiniges Telepräsenz-Roboter-System für Gefahrenzonen

Das Instituto Italiano di Tecnologia (IIT) präsentierte HyQReal, einen vierbeinigen, hydraulisch angetriebenen Roboter mit zwei Armen am Kopf, der in gefährlichen Umgebungen eingesetzt werden kann. HyQReal ist für den Einsatz in Katastrophengebieten, bei Feuerwehreinsätzen und zur Beseitigung von Gefahrengut konzipiert.

Forscher des Instituto Italiano di Tecnologia ( IIT ) haben einen vierbeinigen, hydraulischen Roboter mit zwei Armen am Kopf entwickelt, der in gefährlichen Gebieten ferngesteuert eingesetzt werden kann. Der Roboter, HyQReal, ist kein Unbekannter. Bereits 2019 zeigte er seine Stärke. Hydraulische Roboter sind in der Branche allerdings etwas aus der Mode gekommen. Sie werden oft von Robotern mit elektrischen Aktuatoren ersetzt, da Hydraulik systeme komplexer, fehleranfälliger und lauter sind.

Der Vorteil von Hydraulik liegt in der hohen Dynamik und Kraft, die sie entwickeln kann. HyQReal, mit einem Gewicht von 140 kg und einer Länge von 1,35 m, ist vierbeinig und hydraulisch angetrieben. Pro Bein erreicht das Drehmoment 300 Nm. Die Hydraulik wird über Bordbatterien gespeist, die maximal 4 kW Leistung liefern. Am Kopf des Roboters befinden sich zwei seitliche, ebenfalls hydraulisch angetriebenen Arme mit je 10 kg Gewicht. Damit kann er Nutzlasten von bis zu 5 kg pro Arm heben. Die Werkzeuge für die Arme sind austauschbar. Neben mehrfingrigen Greifern können auch Bohrer oder Spezialwerkzeuge montiert werden. Der Roboter ist für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert und wurde entsprechend robust gebaut. Neben einer stabilen Metallplattform besitzt er einen Überrollkäfig aus Aluminium sowie eine Hülle aus Kevlar. Die Steuerung erfolgt über ein speziell für den Einsatzzweck entwickeltes haptisches Teleoperationssystem, das in eine VR-Umgebung eingebettet ist. Der Bediener trägt dabei eine VR-Brille, auf die das Sichtfeld der am Roboter angebrachten Stereo-Kameras übertragen wird. So kann der Operator jede Bewegung in Echtzeit betrachten. Die Bedienung erfolgt über eine 3-dimensionale Steuerungseinheit, die frei im Raum bewegt werden kann. Die Steuerung ist so ausgelegt, dass die Robotergelenke und deren Grenzen berücksichtigt werden. Die Übertragung der Steuerungssignale erfolgt drahtlos und kann über große Entfernungen via Internetverbindung realisiert werden. Gedacht ist HyQReal für den Einsatz in Gefahrengebieten, etwa bei Feuerwehreinsätzen oder Missionen in Katastrophengebieten. Eine einarmige Vorversion des Roboters konnte bereits 2022 bei einem simulierten Tunnelbrand eingesetzt werden. Der Roboter löschte den Brand, ohne dabei selbst zu Schaden zu kommen. HyQReal kann auch für Aufräumarbeiten von Trümmern und die Beseitigung von Gefahrengut eingesetzt werden, was für Menschen zu gefährlich wäre





