Italienische Tourismusministerin Santanchè unter Druck

Daniela Santanchè, die italienische Tourismusministerin, steht wegen schwerwiegender Vorwürfe im Zentrum eines politisch explosiven Skandals. Die Mailänder Staatsanwaltschaft wirft ihr Betrug, Bilanzfälschung und Missbrauch von Corona-Hilfen vor.

Daniela Santanchè , die italienische Tourismusministerin , steht seit Wochen unter enormem Druck. Die Mailänder Staatsanwaltschaft wirft ihr Betrug , Bilanzfälschung und Missbrauch von Corona-Hilfen vor. Santanchè, die sich der Vorwürfe energisch entgegenstellt, ist eine umstrittene Figur. Sie war bekannt für ihre extravagante Lebensweise und enge Beziehungen zu Prominenten. Ihre politische Positionierung gilt als rechtsextrem.

Trotz der schweren Anschuldigungen und der Forderung der Oppositionsparteien nach ihrem Rücktritt, bleibt Santanchè bis jetzt im Amt. Die Regierungsparteien, insbesondere die von Giorgia Meloni geführte Rechtspartei Fratelli d’Italia, haben sich bisher demonstrativ aus der Debatte abgehalten. Meloni selbst hat zwar angedeutet, dass sie mit Santanchè sprechen werde, konkrete Schritte in Richtung Rücktrittsforderung bleiben aber aus. Melonis Politik wird oft als „alles oder nichts“ charakterisiert. Sie sieht ihre Partei als einen geschlossenen Kreis von Gefährten und verstößt ungern aus diesem Kreis. Der Rücktritt aus der Politik gilt als Tabu.Nur wenige Fälle haben zu einem Rücktritt geführt, z.B. der Kulturminister Gennaro Sangiuliano, der wegen einer Affäre zurücktrat. Vize-Premier Matteo Salvini, der wegen seiner harten Politik gegen Migranten strafrechtlich verfolgt wurde, konnte ebenfalls an seiner Position festhalten, nachdem er überraschend freigesprochen wurde. Melonis Entscheidung, Santanchè weiterhin zu unterstützen, wird als Beweis für ihre Loyalität innerhalb der Partei und als Risikomanagement in der aktuellen politischen Situation interpretiert. Die Zukunft Santanchès als Tourismusministerin bleibt ungewiss. Der Prozess vor dem Mailänder Gericht wird im März beginnen





