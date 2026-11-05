Italienischer Koch in Brisbane verliert wegen Ananas-Pizza

Davide Tamburella wurde aus einem Restaurant in Brisbane entlassen, weil er die Zubereitung von Pizza Hawaii verweigerte. Sein Vorstoß vor der Arbeitsbehörde scheiterte.

Ein italienischer Koch hat seinen Job in Brisbane verloren, weil er sich weigerte, eine Pizza mit Schinken und Ananas zuzubereiten. Davide Tamburella sah in der tropischen Frucht auf dem Teig eine ernsthafte Beleidigung seiner kulturellen Identität und lehnte den Auftrag strikt ab. Dieser Konflikt führte in dem Restaurant La Costa zur sofortigen Kündigung der Arbeitsverhältnisse. Die australischen Behörden wiesen seine Klage gegen die entlassung zurück und bestätigten die Rechtmäßigkeit der Kündigung.

Kulturkampf um die tropische Frucht

Davide Tamburella begründete sein Handeln vor der Fair Work Commission damit, dass Ananas auf Pizza ein Tabu für echte Italiener sei. Er argumentierte, dass die Anweisung der Geschäftsleitung seine kulturelle Integrität verletze und er solchen Befehlen nicht Folge leisten müsse. Der Koch hatte seinen Chef zuvor noch um Prüfung gebeten, wie wichtig das Unterlassen von Ananas für Italiener sei. Seine Weigerung gilt nun als Hauptgrund für das Ende seiner Beschäftigung im Gastro-Sektor.

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Dritte Weigerung innerhalb kurzer Zeit

Der Vorfall ereignete sich in Queensland, dem australischen Bundesstaat, der als Ananas-Hochburg gilt. Queensland liefert die gesamte kommerziell angebaute Ananas des Landes, wobei die Sunshine Coast ein nationales Wahrzeichen für die Frucht bietet. Es war bereits das dritte Mal in den vergangenen vier Jahren, dass Tamburella sich weigerte, diese Frucht auf Pizzen zu verwenden. Neben der fehlenden Hawaii-Pizza rügte der Arbeitgeber zudem seinen Kommunikationsstil und seine Frustration am Arbeitsplatz.

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Arbeitsbehörde urteilt gegen den Koch

Die Fair Work Commission lehnte die Klage auf ungerechtfertigte Kündigung ab, da Tamburella seine Eingabe 28 Tage zu spät einreichte. Der Arbeitgeber legte vor, dass der Koch Schimpfwörter benutzte und sich sogar die Hand brach, als er wütend auf ein Metallgeländer schlug. Tamburella hoffte ursprünglich, dass das Restaurant ein dauerhaftes Visum für ihn sponsern würde. Nach seiner Entlassung stellte der Betrieb dieses Verfahren jedoch sofort ein.

Karriere und neue Arbeit in Sizilianik

Der Koch bezeichnet sich selbst als Spezialisten, der durch Innovation die Unternehmensleistung verbessert. In einem Brief für andere Köche betonte er den Respekt vor Zutaten als zentrale Verantwortung der Gastronomie. Trotz des enttäuschenden Ausgangs des Rechtsstreits arbeitet er inzwischen in einem anderen sizilianischen Restaurant in Brisbane. Auch dort steht die umstrittene Pizza Hawaii nicht auf der Speisekarte, was seinen konsequenten kulinarischen Ansatz unterstreicht.