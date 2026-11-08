Italiens Außenminister Tajani wird Ziel prorussischer Hackerangriffe

Italiens Außenminister Antonio Tajani und weitere Amtsträger wurden Ziel von Datendiebstählen durch die prorussische Hackergruppe NoName057(16). Die Regierung in Rom reagiert mit verschärfter Cybersicherheit.

Italien s Außenminister Antonio Tajani hat die jüngsten Cyberangriffe einer mutmaßlich prorussischen Hackergruppe auf der bevorstehenden G7-Außenministerkonferenz in Paris thematisiert. Die Konferenz findet ab Montag statt, wobei Tajani die Angriffe explizit als Teil eines hybriden Krieges gegen demokratische Institutionen einordnet. Er habe die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten aktiv aufgefordert, sich mit dieser Bedrohung auseinanderzusetzen, um die digitale Souveränität Europas zu stärken. Die Situation stellt eine direkte Eskalation der digitalen Konfrontation dar, bei der hochrangige politische Akteure gezielt ins Visier genommen werden.

Private Daten im Darknet gehandelt

Die Hackergruppe NoName057(16) hat sensible persönliche Daten von Antonio Tajani und seiner Familie im Darknet veröffentlicht. Auf der Plattform X schrieb der Außenminister, dass die Täter nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Angehörigen in die Angriffe einbeziehen und bereit sind, für weitere Details zu zahlen. Tajani betonte deutlich, dass er sich in keiner Weise einschüchtern lasse und die Freiheit eines souveränen Staates sowie die Unterstützung der Demokratie als verteidigungswürdig ansieht. Diese öffentlichen Enthüllungen unterstreichen die aggressive Taktik der Gruppe, die darauf abzielt, politische Entscheidungsträger durch Angst und Reputationsschädigung zu diskreditieren.

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Sicherheitsexperten identifizieren Angreifer

Italiens Innenminister Matteo Piantedosi hat für Dienstag eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Rom einberufen, um die Sicherheitslage zu erörtern. Als Hauptverdächtigte für die Angriffe wird die Gruppe NoName057(16) ausgemacht, die seit dem 26. Oktober Geld für Passwörter, Wohnadressen, Lebensläufe und private Telefonnummern anbietet. Insgesamt wurden Daten von 18 Personen gehandelt, die die Gruppe als Feinde Russlands definiert hat. Zu den betroffenen Personen zählen neben Tajani auch der italienische Staatsanwalt Francesco Lo Voi, der Leiter der Postpolizei Ivano Gabrielli sowie der Bürgermeister von Aviano Paolo Tassan-Zanin.

Grenzüberschreitende Bedrohungslage

Die Reichweite der Angriffe erstreckt sich über die italienischen Grenzen hinaus, wie Berichte der Nachrichtenagentur Ansa nahelegen. Demnach wurden auch ein Frankfurter Staatsanwalt, der BKA-Präsident Holger Münch, ein deutscher Investigativjournalist, der in Moskau gesucht wird, sowie der österreichische Eurojust-Präsident Michael Schmid in den Datenlisten genannt. Diese international verknüpfte Natur der Cyberbedrohung zeigt, dass die Gruppe gezielt Akteure im Justiz- und Medienwesen in mehreren europäischen Ländern unter Druck setzen will. Die Angaben ließen sich zunächst nicht vollständig bestätigen, weisen aber auf ein strukturiertes Netzwerk hin.

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Historischer Kontext der Hackergruppe

Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) aus dem Jahr 2025 handelt es sich bei NoName057(16) um eine pro-russische Hackergruppe, die ab Februar 2022 im Zuge der Vollinvasion in der Ukraine an die Öffentlichkeit trat. Die Gruppe rekrutierte Unterstützer und bot diesen die Download-Software für Distributed-Denial-of-Service-Angriffe an, die sie mit eigenen Ressourcen durchführten. Im Juli 2025 wurde die IT-Infrastruktur und das weltweite Botnetz der Gruppe durch eine international koordinierte Polizei- und Justizoperation unter Führung des BKA und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt zerschlagen. Trotz dieser zerschlagenen Infrastruktur operieren Teile der Organisation weiterhin in ähnlicher Form.

Politische Reaktionen und nächste Schritte

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat Antonio Tajani im Angesicht der Enthüllungen ihre uneingeschränkte Unterstützung zugesichert. Sie bezeichnete die Aktivitäten der prorussischen Hacker als äußerst besorgniserregend und forderte eine entschlossene Bekämpfung solcher Machenschaften. Die Regierung in Rom bereitet sich nun auf die Diskussionen in Paris vor, wo die Koordination der Cybersicherheitsstrategien im Mittelpunkt stehen wird. Die nächsten Schritte umfassen verschärfte Schutzmaßnahmen für betroffene Beamte und die rechtliche Aufarbeitung der Datendiebstähle, um weitere Lecks zu verhindern.