Italiens Kellner Luca R. entführt und beraubt Tante, später freigesprochen

Luca R., ein Kellner aus Italien, wollte nur entspannen und durch Europa reisen. Doch seine Reise endete in einer Berliner Haftzelle und vor dem Amtsgericht. Er wurde wegen räuberischer Erpressung und Alkohol einvernehmlich verurteilt.

Eigentlich wollte Kellner Luca R. aus Italien nur entspannt durch Europa reisen. Doch der Trip im November 2025 endete für ihn in einer Berliner Haftzelle – und schließlich vor dem Amtsgericht .

Der Vorwurf: räuberische Erpressung.und Alkohol ein. Luca R.: "Zum Besserfühlen. Zur Entspannung.

". Doch in Berlin war die Entspannung schnell vorbei – sein Portemonnaie war leer. Morgens saß er als einziger Gast in einem Lokal. Plötzlich glaubte er, in der Tresenkraft seine Tante zu erkennen.

Er ging auf sie zu, bat um Geld. Doch die Zeugin (50) schilderte die Szene ganz anders: "Er stürzte auf mich zu.

". Habe "Gib Geld" gebrüllt und ihr die Handyhülle mit dem Ausweis aus der Hand gerissen. : "Als ich den Ausweis ansah, erschrak ich. Es war gar nicht meine Tante.

". Geld wegzunehmen, sei nie sein Ansinnen gewesen: "Ich bin keiner, der stiehlt.

". Trotzdem wankte er mit der Brieftasche los. Wenige Meter entfernt fassten ihn Polizisten. Die mussten ihn ins Revier tragen.

"Er konnte nicht mehr laufen und war nicht ansprechbar", heißt es in einer Notiz. Nach kurzem Klinikaufenthalt landete er in der Gefangenensammelstelle. Dass er wirklich Luca R. war, stellte sich erst Tage später heraus. Seinen Koffer mit allen Papieren hatte er beim Verlassen des Lokals auf der Straße stehen lassen – der war im Fundbüro gelandet.

Der Angeklagte zeigte sich einsichtig: "Mein Aufenthalt hinter Gittern hat mich zum Nachdenken angeregt. Ich weiß nicht, was in mich gefahren war.

". Dernickend: "Eine Tat ohne Verstand.

". Die Richterin sah es ähnlich: "Für eine räuberische Erpressung fehlt der Vorsatz.

". Sie verurteilte ihn wegen fahrlässigen Vollrausches zu sechs Monaten auf Bewährung und hob den Haftbefehl auf. Luca R. ist wieder frei.

"Eigentlich wollte ich ja noch weiter nach Paris …". Vielleicht im nächste





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