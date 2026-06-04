Italiens versteckte Seen: Ruhe und Natur abseits der Massentourismus-Hotspots

Entdecken Sie sechs wenig bekannte italienische Seen, die abseits von Gardasee und Comer See liegen und mit malerischen Dörfern, Wassersport und unberührter Natur überzeugen.

Italien ist berühmt für seine bekannten Badeziele am Gardasee, Comer See und Lago Maggiore, doch jenseits dieser überlaufenen Promenaden verbergen sich zahlreiche kleinere Seen, die für Reise nde ein echtes Geheimnis darstellen.

Diese Gewässer liegen oft nur wenige Kilometer von den bekannten Attraktionen entfernt, bieten aber eine bemerkenswerte Ruhe und Naturnähe, die besonders im Sommer begehrt ist. Im Folgenden werden sechs besonders reizvolle Beispiele vorgestellt, die sich ideal für einen entspannten Ausflug abseits des Massentourismus eignen. Der erste Geheimtipp ist der Lago del Turano in Latium, nur etwa eine Stunde südlich von Rom. Der See entstand in den 1930er‑Jahren als Stausee und hat sich seitdem zu einem beliebten Naherholungsgebiet entwickelt.

Eingebettet zwischen bewaldeten Hügeln liegen die pittoresken Dörfer Castel di Tora und Colle di Tora, die im Sommer mit Boots‑ und Kanuverleih sowie kleinen Kiesstränden Besucher anlocken. Außerhalb der Hauptsaison dominieren hier Einheimische, die die friedliche Atmosphäre und die klaren Wassermassen zu schätzen wissen. Weiter nördlich, in den Abruzzen, liegt der Lago di Scanno, ein tiefgrüner Natursee, der von oben die Form eines Herzens annimmt.

Der See ist nicht nur landschaftlich eindrucksvoll, sondern auch von zahlreichen Legenden umwoben, die von mysteriösen Ereignissen rund um das Wasser berichten. Das charmante Dorf Scanno gilt als eines der schönsten Italiens und bietet neben Bademöglichkeiten auch ideale Bedingungen für Windsurfen und Bootfahren. Ein weiteres verstecktes Juwel ist der Lago d'Iseo, der sich südlich des bekannteren Comer Sees befindet. Trotz seiner Größe bleibt er vom Massentourismus weitgehend verschont.

Besonders attraktiv ist Monte Isola, die größte bewohnte Insel eines Sees in Italien, die mit kleinen Fischerorten, Wanderwegen und beeindruckenden Ausblicken auf die umliegenden Berge verzaubert. Direkt südlich des Sees erstreckt sich das renommierte Weinbaugebiet Franciacorta, das für seine exzellenten Schaumweine berühmt ist. Ein weiterer, oft übersehener See ist der Lago di Nemi, ein kleiner Kratersee in den Albaner Bergen südlich von Rom.

Umgeben von dichten Wäldern und archäologischen Stätten bietet er eine ruhige Alternative für Römer und Einheimische, die hier zum Essen oder für Tagesausflüge zusammenkommen. Internationale Touristen finden hier kaum Menschenmassen, sodass Wanderwege, wenige Unterkünfte und unverfälschte Landschaften die Hauptattraktionen bilden.

Schließlich rundet der Trasimenische See in Umbrien das Bild ab. Diese Region, die häufig im Schatten der benachbarten Toskana steht, besticht durch mittelalterliche Dörfer, kleine Sandstrände und lange Holzstege, die das Ufer säumen. Auf dem See tummeln sich Windsurfer und Kitesurfer, während die umliegenden Ortschaften die echte italienische Gelassenheit ausstrahlen und Besuchern ein authentisches Erlebnis abseits der üblichen Touristenpfade ermöglichen





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