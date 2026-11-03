ITC und Afreximbank: Handelspotenzial Afrika-Karibik auf 1,65 Milliarden USD bis 2030

Ein gemeinsamer Bericht von ITC und Afreximbank prognostiziert ein jährliches Handelsvolumen von 1,65 Milliarden US-Dollar zwischen Afrika und der Karibik bis zum Jahr 2030, wobei 80 Prozent des Exportpotenzials Afrikas noch ungenutzt sind.

Das jährliche Handelsvolumen zwischen Afrika und der Karibik könnte bis zum Jahr 2030 auf 1,65 Milliarden US-Dollar ansteigen. Diese Prognose liefert ein neuer Report des Internationalen Handelszentrums (ITC) und der Afrika nischen Export-Importbank ( Afreximbank). Die Daten beziehen sich ausschließlich auf Waren und Dienstleistungen und schließen Mineralöle sowie Kraftstoffe explizit aus.

Ungenutztes Exportpotenzial und Sektorkooperation

Der Bericht mit dem Titel "Reshaping Africa-Caribbean Trade: Opportunities for Economic Transformation" identifiziert erhebliche Lücken im bestehenden Handelsvolumen. Rund 80 Prozent des jährlichen Exportpotenzials afrikanischer Waren an die karibischen Märkte sind derzeit noch ungenutzt. Dies deutet auf massive Wachstumsmöglichkeiten hin, sofern Handel und Investitionen aktiv gefördert werden.

Also read Gipfeltreffen in der Karibik: Der britische Sklavenhandel: Warum nicht entschuldigen?

Die Exportchancen der Karibik konzentrieren sich primär auf den Dienstleistungssektor. Das hierin liegende Potenzial wird auf 481 Millionen US-Dollar geschätzt. Die Analyse basiert auf einer detaillierten Sektorenbewertung und einer Umfrage, die sich an 1.175 Unternehmen und unterstützende Organisationen in beiden Regionen richtete.

Zu den priorisierten Sektoren mit hohem Entwicklungspotenzial gehören verarbeitete Lebensmittel, Tierfutter, Chemikalien, Mineralien sowie Metalle. Ebenso werden Kleidung, Textilien, Lederwaren und Fußbekleidung als wichtige Handelsgüter identifiziert. Der Tourismus, Transportdienstleistungen und die kreativen Industrien spielen ebenfalls eine zentrale Rolle in dieser strategischen Ausrichtung.

Advertisement

Positionen der Führungsebene und institutionelle Unterstützung

Pamela Coke-Hamilton, die Exekutivdirektorin des ITC, betonte bei der Veröffentlichung des Reports am 3. November 2026 in St. John's, Antigua und Barbuda, die Notwendigkeit globaler Handelsanpassungen. Sie argumentierte, dass Länder in Zeiten fundamentaler Verschiebungen im Welthandel ihre regionalen Verbindungen stärken und in Wertschöpfung investieren müssen, um Resilienz aufzubauen.

Das ITC plant, Unternehmen durch verbesserte Marktinformationen, optimierte Logistiklösungen und erweiterten Zugang zu Finanzmitteln bei der Nutzung dieser Chancen zu unterstützen. Die gemeinsame Veröffentlichung erfolgte im Rahmen des Commonwealth-Gipfels der Regierungschefs, was die politische Relevanz des Vorhabens unterstreicht.

Denys Denya, Senior Executive Vice President bei Afreximbank, forderte eine Transformation der gemeinsamen Geschichte in gemeinsamen Wohlstand. Die Bank unterstreicht ihr Engagement durch ein Büro in CARICOM in Barbados. Zudem hat die Institution bereits Transaktionen im Wert von etwa 1 Milliarden US-Dollar genehmigt.

Afreximbank verfügt über ein regionales Finanzierungsengagement in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar. Die strategischen Instrumente umfassen die Finanzierung, die Einlagenmobilisierung im Rahmen von CENDEP, Geschäftskontaktpflege über das jährliche Afri-Caribbean Trade and Investment Forum sowie lokale Währungszahlungen via CAPSS.

Herausforderungen der Logistik und zukünftige Handelsstrategie

Trotz der offensichtlichen Potenzialunterschiede sehen sich Unternehmen weiterhin erheblichen Hindernissen gegenüber. Zu den kritischsten Barrieren gehören extrem hohe Transportkosten und eine begrenzte Anzahl direkter Schiffsverbindungen zwischen den Kontinenten. Regulatorische Hürden erschweren den Markteintritt zusätzlich.

Advertisement

Ein weiteres signifikantes Problem ist der begrenzte Zugang zu Handelsfinanzierung. Viele Akteure berichten von großen Schwierigkeiten dabei, vertrauenswürdige kommerzielle Partner in der jeweiligen anderen Region zu identifizieren. Diese Unsicherheiten bremsen das geschäftliche Wachstum erheblich aus.

Der Report plädiert dafür, die wirtschaftliche Zusammenarbeit über den traditionellen Warenhandel hinaus zu erweitern. Künftige Kooperationsmodelle sollten gemeinsame Investitionsvorhaben, digitale Dienstleistungen, die kreativen Branchen und den Tourismus stärker integrieren. Dies erfordert einen Paradigmenwechsel in der Handelsstrategie.

Um diese Ziele zu erreichen, fordert der Bericht gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Marktintelligenz und des Business-Matchmaking. Unternehmen und Institutionen müssen den Zugang zu Handelsfinanzierung und Zahlungslösungen ausbauen. Gleichzeitig sind stärkere Transport- und Logistikkonnektivitäten unerlässlich.

Zudem müssen sektorsspezifische Wertschöpfungsketten entwickelt und die regulatorische Zusammenarbeit verbessert werden. Der Report macht deutlich, dass nur durch strategische Partnerschaften zwischen Unternehmensunterstützungsorganisationen das identifizierte Potenzial von 1,65 Milliarden US-Dollar bis 2030 realisiert werden kann.