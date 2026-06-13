Ittrich kritisiert Maßnahmen gegen Zeitspiel und VAR-Entscheidung bei der WM

Der ehemalige DFB-Schiedsrichter und heutige MagentaTV-Experte Ittrich sieht die Maßnahmen gegen Zeitspiel bei der WM kritisch und fordert eine Verbesserung des VAR-Prozesses.

Der frühere DFB- Schiedsrichter und heutige MagentaTV-Experte Ittrich hält die Maßnahmen gegen Zeitspiel bei der WM bislang für wirkungslos.

'Die Nettospielzeit bei Südkorea gegen Tschechien lag bei 51 Minuten. 55 Minuten waren es bei Kanada gegen Bosnien-Herzegowina. Wir wollen Richtung 60, 63 gehen. Aber bis jetzt bringt das gar nichts', sagte Ittrich im 'Breakfast Club' (jeden Morgen um 7 Uhr bei Magenta). Die Fifa setzt bei der WM auf mehrere Neuerungen wie Countdowns bei Standardsituationen und klare Zeitvorgaben für Spielerwechsel, um die Nettospielzeit zu erhöhen.

Ittrich sieht jedoch noch ein weiteres Problem: die umstrittene VAR-Entscheidung beim 4:1 der USA gegen Paraguay. Schiedsrichter Danny Makkelie hatte zunächst ein Foul von US-Verteidiger Tim Ream gepfiffen und Gelb gezeigt, doch nach einem VAR-Eingriff wurde die Entscheidung zurückgenommen. Die TV-Bilder zeigten, dass Paraguays Miguel Almirón ohne Kontakt zu Boden gegangen war und eine Schwalbe begangen hatte. Ream wurde die Verwarnung gestrichen, stattdessen sah Almirón Gelb wegen einer Schwalbe.

Ittrich kritisiert vor allem den Ablauf: 'Eine Überprüfung findet immer vor der Spielfortsetzung statt.

' Genau das sei hier nicht passiert. 'Normalerweise kannst du nach einer Spielfortsetzung beim VAR-Protokoll gar nicht mehr angreifen. Der Prozess war komplett schlecht. Die Überprüfung muss vor der Spielfortsetzung stattfinden.

' Ob die Fifa die Situation ähnlich bewertet, bleibt abzuwarten. Die Szene löste unmittelbar nach dem Spiel eine Debatte über die neue Regel aus





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