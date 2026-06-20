Ivorische Elf trotzt deutschen Gegnern mit dynamischem Mittelfeldspiel

Die ivorische Nationalmannschaft zeigte ein starkes Offensivspiel, während Trainer Nagelsmann in der zweiten Halbzeit mit dreifachem Wechsel für frischen Schwung sorgte.

Die ivorische Nationalelf trat mit einer Formation von vier Verteidigern, drei Mittelfeldakteuren und drei Stürmern an. In der Abwehr standen Fofana, Singo, Kossounou und Agbadou, während das Mittelfeld aus I. Sangaré, Kessié, Inao Oulai, Amad und Y. Diomande bestand.

Vorwärts spielend nutzte das Team die Flügel, wobei Bonny den Angriff leitete. Im ersten Spielabschnitt kam es zu intensiven Zweikämpfen an der Seitenlinie, in denen Diomande trotz einer Gegenwehr überzeugend gegen Kimmich behauptete. Kurz darauf gelang Rüdiger ein Weitschuss, der jedoch das Spielfeld am Seitenrand verfehlte. Brown dribbel quer nach Havertz, doch ein schneller ivorischer Verteidiger biss den Ball ab und unterbrach die Gefahr.

Der Ausgleich gelang danach über das zentrale Mittelfeld: Undav erhielt einen kurzen Pass, spielte den Ball halb rechts zu Amiri, der tief in die Zone vordrang. Nach einem kurzen Sprint schlug er eine Flanke von der rechten Seite ein, die Havertz exakt zwischen den Pfosten traf, worauf Undav den Ball mit dem linken Fuß ins Netz beförderte. Das Spiel blieb jedoch von vielen harmlosen Aktionen geprägt.

Kimmich nutzte eine Flanke, die am zweiten Pfosten abprallte; Fofana reagierte sofort, klärte den Ball aus der Gefahrenzone und verhinderte ein gegnerisches Tor. Am 20. Juni 2026 um halb zwölf Uhr abend entwickelte sich das Geschehen weiter. Nmecha spielte einen überraschenden Pass in die Tiefe zu Brown, der den Ball weiterleiten wollte, jedoch von einem ivorischen Spieler blockiert wurde.

Der Ball wurde ins eigene Netz befördert, sodass die deutsche Mannschaft mehrere Eckbälle erhielt. Leweling versuchte ein Dribbling, verlor jedoch den Ball zu früh, was den Gegnern Chancen eröffnete. Die neuen Spieler brachten jedoch frischen Schwung in die Offensive. Kimmichs Eckball wurde von Fofana im Zentrum geklärt, öffnete jedoch Havertz den Weg zum Tor, der jedoch von einem kurzen Eckpfeil abgefälscht wurde.

Leweling dribbel von rechts nach innen, suchte Havertz, dessen erster Kontakt jedoch nicht zum Treffer führte. Amiris Flanke aus dem rechten Halbfeld wurde von Singo per Kopf abgefälscht, wodurch ein Eigentor von Undav verursacht wurde. Nach einer kurzen Unterbrechung reagierte Trainer Nagelsmann mit einem dreifachen Wechsel. Die frischen Kräfte von Amiri, Undav und Leweling sollten das Spiel neu beleben.

Leweling versuchte gleich mit einem Distanzschuss, der jedoch über den Querbalken flog. In der zweiten Halbzeit verließen Sané, Pavlović und Musiala das Spielfeld, während das Spiel weiterhin von taktischen Wechseln und intensiven Zweikämpfen geprägt war. Die Partie endete nach intensiven Momenten, in denen beide Mannschaften Chancen nutzten, jedoch nicht immer verwandelten





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