Der ivorische Fußballverband bestätigt, dass Elye Wahi nach Erledigung der Einreiseformalitäten mit der Nationalmannschaft nach Kanada reisen kann. Zuvor war der Stürmer wegen Verdachts auf Spielmanipulation und Geldwäsche in Frankreich festgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an, doch Wahi steht im Kader für das Spiel gegen die deutsche Mannschaft.

Elye Wahi , der 23-jährige Stürmer der ivorischen Nationalmannschaft , steht nach administrativen Klärungen wieder im Kader für das Spiel gegen Deutschland in Toronto . Der ivorische Fußball verband bestätigte, dass alle für die Einreise nach Kanada notwendigen Genehmigungen vorliegen und der Spieler mit der Delegation reisen kann.

Zuvor war Wahi im Mai in Frankreich wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, Korruption im Sport, Geldwäsche und Umgang mit Erträgen aus Straftaten vorübergehend festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte die Festnahme, nach einer Vernehmung wurde Wahi jedoch wieder freigelassen, wobei die Ermittlungen andauern. Im Zentrum der Vorwürfe steht ein verdächtiges Verhalten während eines Ligaspiels der Ligue 1 am 17. Mai gegen den FC Metz, bei dem Wahi angeblich eine Gelbe Karte absichtlich provoziert haben soll.

Die französische Fußballliga hatte ungewöhnlich hohe Wetten auf eine Verwarnung des Spielers registriert und die Justiz eingeschaltet. Wahi stand zuletzt beim 1:0-Sieg der Elfenbeinküste gegen Ecuador in der Startelf und wird voraussichtlich auch im Spiel gegen Deutschland eingesetzt, obwohl die juristischen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Die Meldungen über seine Freigabe für das Turnier sorgen für Entlastung im ivorischen Lager, während in Frankreich die Aufklärung der mutmaßlichen Spielmanipulationen im Fokus bleibt.

Die administrativen Hürden, die zunächst seine Teilnahme am Turnier gefährdeten, sind nun ausgeräumt,doch die ethischen und rechtlichen Fragen um den Spieler sind noch nicht geklärt. Die Entwicklungen zeigen die komplexen Herausforderungen, mit denen nationale Verbände und Ligen bei Verdachtsfällen auf Sportbetrug konfrontiert sind. Gleichzeitig verdeutlicht der Fall die Brisanz von internationalen Sportwetten und deren potenzielle Manipulationsanfälligkeit.

Für die ivorische Nationalmannschaft ist die Verfügbarkeit ihres Stürmers ein wichtiger Faktor im bevorstehenden Spiel gegen die deutsche Auswahl, das im Rahmen eines Freundschaftsspiels oder Turniers stattfindet und von den öffentlich-rechtlichen Sendern ZDF und MagentaTV übertragen wird. Die positiven Signale des Verbands bieten Planungssicherheit für das Team, während die juristischen Verfahren in Frankreich parallel weiterlaufen und möglicherweise langfristige Konsequenzen für die Karriere des Spielers haben könnten.

Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Notwendigkeit strenger Kontrollen und transparenter Prozesse im professionellen Fußball, um die Integrität des Sports zu wahren





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