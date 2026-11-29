Die Rentenreformvorschläge von Arbeitsminister Alexander Schweitzer lösen weiter heftige Kritik aus.

Die Rente nreformvorschläge von Arbeitsminister Alexander Schweitzer lösen weiter heftige Kritik aus. Die Rente nreformvorschläge von Arbeitsminister Alexander Schweitzer lösen weiter heftige Kritik aus.

"Eigentlich hätte die Rente mit 63 abgeschafft gehört", sagte der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft , Michael Hüther, dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Union und SPD hätten sich dazu "in ihrem koalitionären Klein-Klein nicht durchringen können". Die Politik meine, den Menschen die Wahrheit nicht zumuten zu dürfen, obwohl diese spürten, wie ernst die Lage in Deutschland sei. Positiv bewertete Hüther dagegen die Stärkung der Kapitaldeckung in der Altersvorsorge, etwa durch Altersvorsorgedepot, reformierte Riester-Rente, Frühstarterrente und Aktienrente.

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"Das ist mutig. " Schweitzer hatte am Freitag einen Gesetzentwurf zur Rentenreform zur sogenannten Frühkoordinierung in der Regierung vorgelegt. Der Entwurf orientiert sich an den Empfehlungen der Alterssicherungskommission, weicht aber in wichtigen Punkten davon ab. So will Schweitzer an den Minijobs und der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren weitgehend festhalten.