Das Institut der Deutschen Wirtschaft warnt vor einem drohenden Mangel an 166.900 Fachkräften. Gründe sind sinkende Schülerleistungen und demografischer Wandel. Neue Studie im Detail.

Berlin präsentierte am Dienstag Ergebnisse einer neuen Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, die den aktuellen Stand der naturwissenschaftlich-mathematisch-technischen Bildung analysiert. Der leitende Forscher Axel Plünnecke vom IW in Köln beleuchtete in einem Interview die gravierenden Defizite des "MINT-Herbstreports 2026" und warnte vor einer sich verschärfenden Krise im deutschen Arbeitsmarkt. Die Daten legen nahe, dass strukturelle Probleme in der Bildungspolitik direkt auf die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften durchschlagen.

Sinkende PISA-Werte belasten Ausbildungsquoten

Die jüngste PISA-Studie liefert klare Beweise für die akademischen Schwierigkeiten der deutschen Jugend, indem sie zeigt, dass mehr als ein Drittel der 15-Jährigen erhebliche Probleme im Fach Mathematik aufweist. Diese bildungsbedingten Schwächen führen direkt dazu, dass die Zahl der Ausbildungsanfänger in MINT-Berufen kontinuierlich zurückgeht. Die Kombination aus sinkenden Schülerleistungen und den Folgen des demografischen Wandels schafft eine doppelte Belastungsspirale, die den Nachwuchs in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen weiter austrocknet. Dies betrifft nicht nur die reinen MINT-Disziplinen, sondern schränkt das gesamte Spektrum der kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufe ein, da mathematische Grundlagen unabdingbar sind.

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Aktuelle Zahlen belegen akuten Arbeitskräftemangel

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter verschärft und erreichte im Oktober einen kritischen Höhepunkt. Aktuell fehlen 166.900 MINT-Fachkräfte an den deutschen Arbeitsmärkten, wobei der Großteil dieser Lücken in den Innenstädten und wirtschaftsstarken Ballungsräumen zu verzeichnen ist. Im Vorjahreszeitraum lag die Zahl der offenen Stellen bei 148.500, was eine signifikante Zunahme der Engpässe über einen Zeitraum von vier Monaten bestätigt. Diese Statistik unterstreicht die Dringlichkeit der Lage, da nicht nur neue Stellen entstehen, sondern auch bestehende Positionen durch den Renteneintritt vieler erfahrener Mitarbeiter nicht mehr besetzt werden können.

Demografie und Konjunktur als treibende Kräfte

Zwei Hauptfaktoren treiben diese Entwicklung voran: eine leicht verbesserte Konjunktur im Jahr 2026 und ein steigender demografischer Ersatzbedarf durch viele Menschen, die in den Ruhestand gehen. Besonders in den Berufsfeldern der Facharbeiter ist die Lücke deutlich spürbar, da dort der Anteil der Jugendlichen mit schlechteren Schulleistungen am höchsten ist. Die geringeren Lese- und MINT-Kompetenzen der 15-Jährigen verringern die poolbare Bewerberbasis, während gleichzeitig die Jahrgänge der 15- bis 24-Jährigen deutlich kleiner sind als die der 55- bis 64-Jährigen. Diese demografische Schere verspricht in den kommenden zehn Jahren ein enormes Ersatzproblem am Arbeitsmarkt zu schaffen, wenn nicht gegengesteuert wird.

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Lösungen durch Bildung und Zuwanderung notwendig

Zuwanderung kann als eine mögliche Lösung dienen, um die Lücken im Arbeitsmarkt zu schließen, erfordert jedoch den richtigen Rahmen. Um alle Potenziale im Bildungssystem besser nutzen zu können, sind gezielte Maßnahmen in der frühen Kindheit und Schule unerlässlich. Die Experten fordern eine konsequente Sprachförderung schon vor der Schulzeit, um sprachliche Barrieren abzubauen, sowie eine stärkere Leseförderung in den Grundschulen. Nur durch diese frühzeitige Investition in die Kompetenzen der nächsten Generation kann der Abwärtstrend bei den MINT-Zugängen gestoppt und die langfristige Fachkräftesicherheit gewährleistet werden.

Ausblick auf die kommenden Marktveränderungen

Die vorliegenden Daten des MINT-Herbstreports 2026 zeigen, dass das Problem nicht kurzfristig gelöst werden kann, da bildungsbezogene Veränderungen Zeit benötigen. Die aktuelle Situation erfordert ein koordiniertes Handeln von Politik, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen, um die Produktivität und Innovationskraft des Standorts Deutschland zu erhalten. Solange die Anzahl der Jugendlichen mit mathematischen Defiziten nicht signifikant sinkt, wird der Druck auf den Arbeitsmarkt mit den MINT-Fächern weiter ansteigen. Die Zahl von 166.900 fehlenden Fachkräften ist somit nur ein vorläufiger Wert, der sich ohne einschneidende Reformen in den nächsten Jahren weiter erhöhen wird.