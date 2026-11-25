Der neue IW MINT-Report zeigt eine Verschärfung der Lage. 166.900 offene Stellen und sinkende Schülerkompetenzen bedrohen die deutsche Wirtschaft.

Der MINT-Report des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) aus Berlin liefert eine klare und ernüchternde Bilanz zur Bildungssituation in Deutschland. Die Daten verdeutlichen, dass die naturwissenschaftlich-mathematisch-technische Ausbildung an gravierenden Defiziten leidet, die direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Besonders alarmierend ist die Kombination aus sinkenden Schülerleistungen und einer schrumpfenden jungen Generation, die langfristig zu Engpässen führen wird.

Steigender MINT-Mangel im Oktober 2026

Der Arbeitsmarkt verzeichnet aktuell einen erheblichen Anstieg bei der Anzahl offener Stellen für MINT-Fachkräfte. Im Oktober wurden 166.900 fehlende Expertinnen und Experten registriert, was einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Oktober des Vorjahres lag die Zahl der Engpässe noch bei 148.500 Positionen. Dies bedeutet, dass sich die Lücke auf dem Arbeitsmarkt in einem Vorjahresvergleich signifikant vergrößert hat. Die Tendenz ist seit vier Monaten in dieser Form der Erhöhung stabil und weist auf eine strukturelle Schieflage hin.

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Demografie und schlechte PISA-Ergebnisse

Ursächlich für diese Entwicklung sind zwei sich verstärkende Faktoren. Die jüngste PISA-Studie belegt, dass über ein Drittel der 15-Jährigen in Deutschland große Probleme in der Mathematik aufweist. Gleichzeitig führt der demografische Wandel dazu, dass weniger Nachwuchskräfte ins System nachrücken. Diese beiden Punkte zusammen führen dazu, dass die Anfängerzahlen in MINT-Ausbildungsberufen kontinuierlich abnehmen. Die Lese- und MINT-Kompetenzen der 15-Jährigen sind insgesamt rückläufig, was die Situation weiter verschärft.

Gründe für den akuten Fachkräftestau

Die Gründe für den aktuellen Anstieg der Engpässe sind vielschichtig. Zum einen sorgt eine etwas bessere Konjunktur 2026 für eine höhere Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern. Zum anderen steigen die Ersatzbedarfe, weil viele Arbeitnehmer in Rente gehen. Besonders in Facharbeiterberufen macht sich der hohe Anteil unter Jugendlichen mit größeren Lernproblemen negativ bemerkbar. Der Ersatzbedarf steigt also, während das Angebot an qualifizierten Bewerbern kleiner wird.

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Zukünftige Herausforderungen bis 2036

Betrachtet man die demografische Entwicklung genauer, wird das Ausmaß des Problems noch deutlicher. Die Jahrgänge der 15- bis 24-Jährigen sind deutlich kleiner als die der Jahrgänge der 55- bis 64-Jährigen. Dies bedeutet, dass in den kommenden zehn Jahren ein großes Ersatzproblem am Arbeitsmarkt entstehen könnte. Die Zahl der Menschen, die den Arbeitsmarkt verlassen, übersteigt die Zahl derer, die mit den nötigen Qualifikationen nachrücken.

Lösungen durch Bildung und Zuwanderung

Zuwanderung kann hier ein wichtiger Baustein zur Lösung der Engpässe sein. Allerdings reichen Migration alone nicht aus. Alle Potenziale im Bildungssystem müssen besser gehoben werden, um langfristig Abhilfe zu schaffen. Dazu gehört Sprachförderung schon vor der Schulzeit, um frühe Hürden abzubauen. Zudem ist Leseförderung in den Grundschulen von großer Bedeutung, um die Grundlagen für künftige MINT-Kompetenzen zu legen. Axel Plünnecke, leitender Forscher am IW in Köln, betonte diese Notwendigkeit bei der Vorstellung des Reports in Berlin.