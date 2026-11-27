Das Institut der deutschen Wirtschaft warnt vor steigenden Mieten für die GenZ. Kleine Wohnungen werden teurer und knapper. Die Stadt München führt die Liste an.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) stufte die aktuellen Bedingungen auf dem Immobilienmarkt als kritisch für die junge Generation ein. In einer kürzlich veröffentlichten Analyse, auf die die Rheinische Post am Freitag berichtete, wird deutlich, dass Menschen in der GenZ durch die Marktentwicklung überproportional stark getroffen werden. Die Analyse mit dem Titel Wohnungspolitik für die GenZ liefert detaillierte Einblicke in die sich zuspitzende Lage am deutschen Mietmarkt.

Explosionsartige Mietanstiege in Großstädten

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Die Neuvertragsmieten haben sich in den vergangenen Jahren schneller entwickelt als die verfügbaren Einkommen junger Haushalte. Besonders im Fokus der Untersuchung standen kleine Wohneinheiten, deren Preise in den letzten fünfzehn Jahren in mehreren Metropolen dramatisch angestiegen sind. Die Autoren der Studie haben für Berlin den stärksten Anstieg im nationalen Vergleich ausgemacht. Die Daten zeigen, dass die Median-Miete für inserierte Wohnungen mit einer Größe bis zu vierzig Quadratmetern hierzulande seit dem Jahr zweiundzwanzig um mehr als das Doppelte gestiegen ist. Der Wert erhöhte sich von im Durchschnitt zweihundertzweiundachtzig Euro monatlich auf nunmehr sechsundzwanzigundvierzig Euro. In den zentralen Lagen der Stadt ist das Preisniveau dabei noch deutlich höher als in den statistischen Durchschnittswerten dargestellt.

München führt die Teuerungsliste an

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Während Berlin einen massiven Anstieg verzeichnete, belegte die bayerische Landeshauptstadt München den ersten Platz bei den absoluten Mietkosten. Die Median-Miete für kleine Wohnungen stieg in München seit dem Jahr zweiundzwanzig um neunzig zwei Prozent. Mit einem Wert von achthundertfünfundfünfzig Euro pro Monat liegt München damit an der Spitze aller untersuchten Städte. Frankfurt am Main folgt mit einer Median-Miete von sechshundertzwanzig Euro für Wohnungen bis zu vierzig Quadratmetern an dritter Stelle. In Stuttgart werden für vergleichbare Einheiten sechshundert Euro pro Monat fällig. Köln liegt mit fünfhundertfünfundneunzig Euro leicht vor Hamburg, das fünfhundertneunzig Euro verlangt. Düsseldorf schließt die Liste der teuren Städte mit fünfhundertzwanzig Euro ab.

Rückgang des Angebots in wichtigen Metropolen

Neben den explodierenden Kosten sorgt auch eine verknappende Angebotslage für zunehmenden Druck auf die Mietinteressenten. Die Zahl der Inserate für kleine Wohnungen ist in einigen der bedeutendsten Großstädte des Landes signifikant zurückgegangen. Hamburg verzeichnete im Vergleich zum Jahr zweiundneunzehzig einen drastischen Rückgang von fünfundfünfzigacht Prozent bei Inseraten für Objekte bis zu vierzig Quadratmetern. Auch in Düsseldorf ging das Angebot um dreißig Prozent zurück. In Köln sank die Zahl der Anzeigen um zwanzig Prozent und in Berlin um achtzehn Prozent. Diese Entwicklung verschärft den Wettbewerb um die verbliebenen Wohnungen zusätzlich, da weniger Einheiten für die wachsende Nachfrage zur Verfügung stehen.

Kritik an regulatorischen Eingriffen

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Gegenüber möglichen politischen Lösungen wie einem Mietendeckel oder der Vergesellschaftung privater Wohnungsbestände üben die Studienautoren des IW scharfe Kritik. Sie lehnen solche starken regulatorischen Interventionen im Mietwohnungsmarkt entschieden ab. Die Experten warnen davor, dass mit solchen Maßnahmen starke Ausweichreaktionen verbunden sind. Insbesondere befürchten sie eine Verringerung der Investitionen privater Akteure, die das Mietangebot langfristig und dauerhaft reduzieren würde. Anstatt die Krise zu lösen, sähen sie ein Szenario, in dem das Angebot weiter einbrechen würde, während die Preise aufgrund von Marktverzerrungen künstlich bleiben würden.

Soziale Spaltung durch Insider und Outsider

Neben der Angebotsknappheit sehen die Forscher ein tieferes soziales Problem in der aktuellen Marktsituation. Die Autoren argumentieren, dass strenge Regulierungen die bestehende Insider-Outsider-Problematik im Wohnungsmarkt weiter verstärken würden. Die eigentlichen Profiteure solcher Maßnahmen seien nicht die jungen Menschen oder Wohnungssuchende, sondern Mieter, die bereits über eine eigene Wohnung verfügen. Diese Insider würden von den Preiskontrollen profitieren, während die Outsider, also diejenigen ohne Wohnung, weiterhin schwerwiegende Nachteile erleiden würden. Diese Analyse unterstreicht die Dringlichkeit marktkonformer Lösungen, um die Situation für die GenZ nachhaltig zu verbessern.