IW-Umfrage: Deutsche Wirtschaft sinkt 2027 in Rezession

Das Institut der deutschen Wirtschaft prognostiziert für 2027 Arbeitsplatzabbau und sinkende Produktion. Energiepreise und die globale Lage belasten die Konjunktur erneut.

Die wirtschaftliche Erholung in Deutschland bricht nach kurzer Phase wieder ein. Das Institut der deutschen Wirtschaft warnt in seiner aktuellen Konjunkturumfrage vor einer Verschlechterung der Geschäftslage im Jahr 2027. Die Hoffnung auf einen nachhaltigen Aufschwung verfiegt, da sich die Unsicherheit in der Wirtschaft wieder deutlich erhöht hat. Zahlreiche Branchen erwarten bereits in der kommenden Periode wieder schärfere Herausforderungen und einen Rückgang der Nachfrage.

Umfangreiche Umfragedaten des Instituts der deutschen Wirtschaft

Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft haben im Oktober 2026 mehr als 1000 Unternehmen zu ihrer aktuellen wirtschaftlichen Situation befragt. Das Ergebnis der Erhebung zeigt ein sehr skeptisches Bild für die bevorstehenden Monate. Etwa 32 Prozent der befragten privaten Unternehmen gaben an, dass sie im nächsten Jahr Stellen abbauen möchten. Fast 40 Prozent planen zudem, ihre Investitionstätigkeit zu reduzieren oder sogar gänzlich zu stoppen. Diese Zahlen markieren einen deutlichen negativen Trend gegenüber den Vorwerten.

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Für die Beschäftigten in der Wirtschaft bedeuten diese Zahlen prekäre Perspektiven. Knapp ein Drittel der Unternehmen wird im kommenden Jahr Personal abbauen. Im Frühjahr lag dieser Anteil noch bei 29 Prozent, was eine weitere Verschärfung des Arbeitsmarktes signalisiert. Nur etwa jedes sechste Unternehmen beabsichtigt, neue Mitarbeiter einzustellen. Die meisten Unternehmen erwarten für 2027 eine gleichbleibende oder sogar sinkende Produktion. Dies entspricht einer Quote von 80 Prozent aller Befragten, was auf eine breite Stagnation hindeutet.

Steigende Energiepreise und geopolitische Risiken

Zentrales Problem ist die Kombination aus geopolitischen Konflikten und steigenden Kosten. Der Krieg im Iran hat die Energiepreise weltweit drastisch in die Höhe getrieben. Dies belastet die deutschen Unternehmen doppelt. Einerseits treibt die daraus resultierende Energiekrise die Kosten in energieintensiven Branchen stark nach oben. Andererseits sorgen die höheren Energiepreise für eine allgemeine Inflation und verringerte Kaufkraft. Diese Faktoren zermürben die Gewinnmargen der Unternehmen und führen zu vorsichtigeren Plänen.

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Die Industrie leidet besonders stark unter diesen Entwicklungen. 47 Prozent der Industrieunternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage als schlechter als noch vor einem Jahr. Im Frühjahr waren es noch knapp 43 Prozent. Auch die Investitionspläne in der Industrie fallen ernüchternd aus. Nur rund 19 Prozent der Industriebetriebe planen für 2027 mehr zu investieren. Knapp 30 Prozent rechnen mit einem weiteren Abbau von Arbeitsplätzen in diesem Sektor.

Baustelle und politische Verantwortung

Auch die Bauwirtschaft kommt nicht aus ihrer Schwächephase heraus. Vor einem Jahr rechneten rund 23 Prozent der Bauunternehmen mit einer sinkenden Produktion im Folgejahr. Inzwischen ist dieser Wert auf 26 Prozent gestiegen. Trotz staatlicher Sondervermögen und politischer Bau-Turbo-Maßnahmen liegt die Wertschöpfung der Branche mehr als 20 Prozent unter dem Niveau von 2019. Die Maßnahmen scheinen die strukturellen Probleme nicht schnell genug lösen zu können.

Michael Grömling, der Konjunkturchef des Instituts der deutschen Wirtschaft, betonte die Ernsthaftigkeit der Lage. Er sagte, dass das Strohfeuer der aktuellen Erholung im kommenden Jahr schon wieder verlöschen wird. So pessimistisch blicken die Unternehmen seit 2005 nicht mehr in die Zukunft. Grömling sieht die Politik in der Pflicht, gegenzusteuern. Auf Besserung von außen sollte man sich nicht verlassen können. Eine schnelle Erholung ist nach Einschätzung des Instituts nicht in Sicht. Die Unternehmen brauchen klare Signale und stabilere Rahmenbedingungen.