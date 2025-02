IWC-Humor gegen Hamilton: Die Rolex-Gemeinsamkeit

IWC Schaffhausen hat ein Foto mit Kurt Klaus in Anlehnung an ein Bild von Lewis Hamilton veröffentlicht. Der Uhrenhersteller verwendet die Gelegenheit für einen humorvollen Seitenhieb gegen den Ex-Mercedes-Fahrer, der zu Ferrari wechselte.

Ein Mann mit einem ehrfürchtigen Ausdruck, in einem schwarzen Anzug und Krawatte, mit dem Mantel lässig über den Schultern, steht vor einem markanten Gebäude. Im Hintergrund ist sein Lieblingsauto zu sehen. Diese Beschreibung könnte den Schweizer Luxusuhrenhersteller Hamilton beschreiben. Für seinen Beitrag hat der Schweizer Luxusuhrenhersteller IWC Schaffhausen das Hamilton-Bild bewusst nachgestellt.

Dabei schlüpfte der langjährige Mitarbeiter Kurt Klaus in die Hauptrolle und ahmte Hamiltons Pose detailgetreu nach. Schräg hinter ihm steht ein einfarbiges Straßenauto, das nur teilweise zu sehen ist. Im Hintergrund befindet sich eines der markantesten Gebäude von IWC: das Firmenmuseum in Schaffhausen. Die Ähnlichkeit mit dem Hamilton-Foto ist verblüffend - abgesehen von den Farben. IWC Schaffhausen setzt in seiner Version konsequent auf Schwarz, die eigene Firmenfarbe. Auch die Bildunterschriften beider Beiträge zeigen Unterschiede. Während Hamilton in blumigen Worten von seinem „ersten Tag“ als Ferrari-Fahrer schwärmt, kommentiert IWC Schaffhausen das eigene Foto trocken: „Erster Tag im 68. Jahr von Kurt Klaus bei IWC. Aber wer zählt denn schon mit?“. Diese augenzwinkernde Anspielung könnte als humorvolle Spitze gegen Hamilton verstanden werden. Schließlich hat er Mercedes - und damit auch Teampartner IWC - nach elf Jahren verlassen, um seinen „Traum“ von Ferrari zu verwirklichen. Dennoch gehen Hamilton und der Uhrensponsor nicht im Unfrieden auseinander - im Gegenteil. Zum Abschied spendierte IWC Schaffhausen dem siebenmaligen Formel-1-Weltmeister ein Astronautentraining und ermöglichte ihm an Bord eines Flugzeugs sogar kurzzeitig Schwerelosigkeit, zurückzukehren. Damals erklärte er in einem Interview, dass er noch einige Punkte auf seiner persönlichen To-Do-Liste habe - darunter: „ins Weltall fliegen“. IWC Schaffhausen griff diesen Wunsch auf und brachte Hamilton, wie IWC-Chef Chris Grainger-Herr betonte, „einen Schritt näher“ an die Erfüllung dieses Traums.





