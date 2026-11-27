IWF mahnt australische Notenbank: Restriktiver Zinskurs wegen anhaltender Inflationsrisiken weiter nötig Von Investing.com
IWF mahnt australische Notenbank: Restriktiver Zinskurs wegen anhaltender Inflationsrisiken weiter nötig
Investing.com - Der Internationale Währungsfonds hat die Reserve Bank of Australia aufgefordert, ihre restriktive geldpolitische Ausrichtung beizubehalten, bis die Inflation wieder verlässlich in Richtung ihres Zielkorridors steuert.
Gleichzeitig warnte der IWF davor, dass anhaltender Preisdruck die Bemühungen zur Wiederherstellung der Preisstabilität erschweren könnte. In seiner am Donnerstag vorgelegten Bewertung der Wirtschaft von Australien begrüßte das IWF-Exekutivdirektorium die jüngsten Zinsanhebungen der RBA und sprach sich dafür aus, die Tür für weitere Straffungsschritte offenzuhalten. Zugleich betonten die Währungshüter, dass die Geldpolitik flexibel und datenabhängig bleiben müsse.
Die RBA hatte ihren Leitzins zwischen Februar und September um kumuliert 100 Basispunkte angehoben, nachdem eine robuste Binnennachfrage und steigende globale Ölpreise die Teuerung erneut über die Zielspanne von 2 % bis 3 % getrieben hatten. Der IWF rechnet mit einer schrittweisen Entspannung der Inflation, erwartet eine Rückkehr in den Zielbereich jedoch erst in der zweiten Jahreshälfte 2027.
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