Gute Prompts allein reichen nicht: Entscheidend sind Kontext, Werkzeuge, Regeln und die richtige Kontrolle.

Coding-Agenten schreiben Code, führen Tests aus und übernehmen ganze Entwicklungsaufgaben. Doch je mehr Verantwortung sie übernehmen, desto wichtiger wird die Frage, unter welchen Bedingungen sie arbeiten.

Welchen Kontext bekommen sie? Auf welche Werkzeuge dürfen sie zugreifen? Welche Regeln und Prüfmechanismen sorgen dafür, dass die Ergebnisse stimmen? Wie Entwickler darauf Einfluss nehmen, lernen Sie im iX-WorkshopHarness Engineering steht für die systematische Gestaltung eines technischen Rahmens, der festlegt, mit welchem Kontext, welchen Werkzeugen und welchen Regeln ein Coding-Agent arbeitet und wie seine Ergebnisse überprüft werden.

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Im Workshop bauen Sie Schritt für Schritt einen eigenen Harness auf. Dabei vergleichen Sie Claude Code, Codex und GitHub Copilot und untersuchen, wie sich die Werkzeuge etwa beim Kontextmanagement, bei Berechtigungen und bei der Überprüfung von Ergebnissen unterscheiden. Auch etablierte Frameworks wie Superpowers und Everything Claude Code kommen zum Einsatz. Neben der Installation schauen Sie auch unter die Haube und erfahren, welche Konzepte dahinter stecken und wie sie sich auf andere Coding-Agenten übertragen lassen.