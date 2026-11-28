Üben Sie in einer praxisnahen Laborumgebung, wie Sie Schwachstellen in Ihrer IT-Infrastruktur finden und Ihre Systeme gegen Angriffe effektiv absichern können.

Angriffe auf Unternehmensinfrastrukturen können den Betrieb stark beeinträchtigen und finanzielle Schäden verursachen. Präventive Maßnahmen sind daher entscheidend, um Angriffe effektiv zu verhindern und Ausfälle zu vermeiden.

Zudem ist im Angriffsfall eine schnelle und bedachte Reaktion wichtig, um Attacken einzudämmen und Schäden zu minimieren.erfahren Sie, wie Sie kritische Sicherheitslücken mittels Threat Modeling erkennen und Ihre IT-Infrastruktur wirksam gegen Angriffe absichern. Dazu lernen Sie leistungsfähige Härtungstechnologien kennen, etwa Port-Täuschung, Sandboxing und Egress-Filterung. Weiterhin bekommen Sie ein umfassendes Know-how zu privilegiertem Zugriff, Application Whitelisting und Digital Forensics and Incident Response. Der Fokus des Workshops liegt auf praktischen Übungen und Experimenten.

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In einer Laborumgebung steht Ihnen ein emuliertes Unternehmensnetzwerk zur Verfügung. Darin können Sie den Umgang mit den vorgestellten Tools eigenständig trainieren, die neu erlernten Methoden praktisch ausprobieren und ihre Einsatzmöglichkeiten kritisch bewerten. Somit können Sie die vermittelten Konzepte und Technologien anschließend unmittelbar in Ihre bestehende Security-Workflows integrieren. Oliver Ripka ist IT-Consultant bei Söldner Consult GmbH und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich IT-Security.