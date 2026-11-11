Die jungen Ausnahmetalentin Izzy Neale verstarb nach schwerem Sturz im Cotton Cup. Ihr Pferd Marnoo wurde ebenfalls eingeschläfert. Organpaten erhalten Trost, während Familien und Verbände Abschied nehmen.

Die 22-jährige australische Nachwuchs-Jockeyreiterin Izzy Neale starb zwei Tage nach einem schweren Unfall beim Cotton Cup in Warren, New South Wales. In einem Rennen auf dem Pferd Marnoo wurde sie aus dem Sattel geschleudert, mit schweren Verletzungen in den Rettungshubschrauber und anschließend in ein Krankenhaus nach Dubbo gebracht. Dort verloren die Ärzte ihr Amal.

Unfall im Cotton Cup und medizinische Notlage

Am Sonntag gab der Cotton Cup statt, als Neale auf Marnoo Tagesrennen absolvierte. Während des Rennens fiel sie auf den Boden, schloss um heftige Knochenbrüche und Gehirnverletzungen. Das Rettungsteam löschte sie sofort und setzte die Flurförderung in den Hubschrauber. Im Krankenhaus in Dubbo kämpften die Ärzte vergeblich mit ihrem flüssigen Gehirntiss.

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Der düstere Tag endete, als die Angehörigen den Tod der Jockey bestätigten. Die offizielle Mitteilung von Racing NSW und der Familie betonte, dass Izzy im Kreise engster Familie verstarb.

Pferd Marnoo und weitere Betroffene

Nach dem Sturz erlitt Marnoo eine schwere Beinverletzung, die eine lebensfähige Heilung unmöglich machte. Das Tier wurde eingeschläfert. Das restliche Rennprogramm des Cotton Cup wurde am selben Tag abgebrochen. Ein anderer Jockey, Diego Montes de Oca, fiel ebenfalls, erlitt aber nur leichte Fußverletzungen und verließ nahtlos das Krankenhaus.

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Organspende und Traueranschreiben

Neales Familie entschied sich, die Totenorgane für Spenden zu registrieren, um anderen Menschen eine Chance auf Leben zu ermöglichen. In einer Erklärung erwähnten die Angehörigen, dass die Organspende "Izzys Chance laden sollte, anderen eine neue Chance zu geben". Die Familie dankte der Rennsport-Community sowie ihren Freunden für die Liebe und Unterstützung.

Trainer John Thompson, für den Neale antrat, stellte in einer Xunterricht Nachricht sein Bedauern zum Ausdruck: "Ein absolut strahlender Lichtblick. Immer glücklich. Immer lächelnd. Von jedem geliebt." Die Familie erinnerte an ihre lebenslange Liebe zu Pferden, deren Passion im Rennsport gipfelte.

Ausblick: Befriedigung und Verlust

Die Familie kündigte an, um Privatsphäre zu wahren, ihre Trauer zu verarbeiten, während die Rennsportwelt ihr Andenken bewahren will. Die Vergehrung von Racing NSW und dem Australian Turf Club beispielsweise als talentierte junge Reiterin mit vielversprechender Zukunft haben das Rückgrat der Anerkennung gebildet.