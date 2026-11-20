US-Vizepräsident J.D. Vance rechtfertigt den Iran-Krieg gegenüber Donald Trump und bestätigt seine Unterstützung der US-Außenpolitik trotz persönlicher politischer Risiken.

US- Vizepräsident J.D. Vance hat die Militäroperation im Iran im Rahmen eines gemeinsamen Auftritts mit Präsident Donald Trump öffentlich verteidigt. Der Vizepräsident positionierte sich damit klar an der Seite des Staatsoberhaupts, nachdem er zuvor wegen seiner Distanzierung zu den Aktionen des Präsidialamts kritisiert worden war. Die Szene folgte auf eine intensive Phase politischer Unsicherheit, die durch die jüngsten Senatwahlen ausgelöst wurde und Fragen nach der zukünftigen Ausrichtung der US-Außenpolitik aufwarf.

Reaktion auf Kritik im Senat

Während einer gemeinsamen Pressekonferenz sprachen Journalisten J.D. Vance direkt auf einen früheren Post in der Social-Media-Plattform X an. Dort hatte er noch vor Kurzem Signal der Entfremdung zu den Maßnahmen von Donald Trump gesendet. Die anwesenden Reporter legten ihm die direkte Frage vor, ob der Iran-Krieg es aus seiner persönlichen und politischen Sicht wert war, den Sitz im Senat zu verlieren. Diese Frage zielte auf die politischen Kosten seiner vorherigen Haltung ab und verlangte eine klare Positionsbestimmung in der aktuellen Krise.

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Vance antwortete auf diese Herausforderung zunächst mit einer allgemeinen Erklärung, die den Standpunkt des Weißen Hauses widerspiegelte. Er betonte, dass es ein fundamentales Ziel der USA sei, Stabilität und Sicherheit in der Region durch entschlossene Maßnahmen zu gewährleisten. Dieser Standpunkt wird von Donald Trump immer wieder als zentrales Element seiner internationalen Strategie vorgebracht. Vance wollte damit deutlich machen, dass seine jetzige Ausrichtung mit der offiziellen Politik des Präsidialamts übereinstimmt.

Rolle als Unterstützer des Präsidenten

Kurz nach seiner allgemeinen Begründung verwies der Vizepräsident explizit auf die hierarchische Struktur der Exekutive. Er betonte, dass Donald Trump derjenige ist, der die entscheidenden Weichenstellungen trifft. Vance bezeichnete Trump als den Architekten der Entscheidung, den Krieg im Februar gemeinsam mit Israel zu beginnen. Für Vance ist es in seiner Position als Vizepräsident keine Option, diese Anweisungen zu hinterfragen, sondern sie bedingungslos zu unterstützen.

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Diese Aussage unterstreicht die klare Aufgabentrennung innerhalb der Verwaltung. Während der Präsident die strategischen und militärischen Initiativen vorgibt, liegt es an der Vizepräsidentschaft, diese Entscheidungen nach außen hin zu vertreten und die administrativen Folgen abzufedern. Vance definiert seine Rolle somit primär als treuer Helfer des Präsidenten, der dessen Kurs nicht durch eigene politische Ambitionen gefährdet. Dies war eine wichtige Korrektur zu seinen früheren Äußerungen.

Offene Frage zur Präsidentschaftskandidatur

Trotz dieser klaren Loyalitätserklärung hat J.D. Vance sich öffentlich noch nicht festgelegt, ob er sich um die Nachfolge von Donald Trump bemühen wird. Seit geraumer Zeit wird er jedoch als möglicher Kandidat für die nächste Präsidentschaft gehandelt. Die politische Landschaft für 2028 ist damit noch nicht vollständig geklärt, auch wenn die aktuelle Unterstützung für Trump die Position von Vance als vertrauenswürdigen Partner stärkt. Trump selbst kann aufgrund der verfassungsmäßigen Begrenzung auf zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren.

Die kommenden Monate werden zeigen, wie Vance seine eigene politische Laufbahn gestalten wird. Seine heutige Positionierung bietet ihm jedoch maximale Glaubwürdigkeit innerhalb der aktuellen Verwaltung. Die Unterstützung des Iran-Krieges und die öffentliche Bestätigung der Strategie von Donald Trump dienen als Fundament für mögliche zukünftige Ambitionen. Die Frage bleibt, wann und wie er diese Loyalität in persönliche politische Macht umwandeln wird.