Kaffee-Segment verdoppelt die Marge auf 37,5 Prozent, doch der Absatz sinkt: Das bereinigte EPS springt auf 3,20 USD, getragen von Kosten- statt Nachfrageeffekten.

Niedrigere Kosten, weniger Werbung und Zollrückerstattungen treiben den bereinigten Gewinn von J.M. Smucker weit über die Erwartungen, obwohl der Umsatz um 2 % schrumpft. Die erneut angehobene Gewinnprognose beruht deshalb stärker auf Einsparungen als auf Nachfrage.

• Der Nettoumsatz sinkt im zweiten Quartal um 2 % auf 2,28 Mrd. USD und liegt knapp über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 2,27 Mrd. USD. • Das bereinigte verwässerte EPS steigt von 2,10 auf 3,20 USD und liegt damit über dem Konsens von 2,56 USD; darin enthalten sind 0,22 USD aus Zollrückerstattungen.

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• Im Segment U.S. Retail Coffee steigt der Segmentgewinn um 96 % auf 302,9 Mio. USD, obwohl der Umsatz um 5 % fällt. • Smucker hebt die Prognose für das bereinigte EPS im Geschäftsjahr 2027 von 10,50 bis 11,00 USD auf 10,80 bis 11,20 USD an und bestätigt den erwarteten Umsatzrückgang von 1 % bis 2 %. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sinkt der Nettoumsatz des Lebensmittelkonzerns gegenüber dem Vorjahresquartal um 2 % auf 2,28 Mrd.

USD. Damit liegt er knapp über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 2,27 Mrd. USD. Der Rückgang geht vollständig auf niedrigere Preise zurück, vor allem bei Kaffee und Hundesnacks.

Menge und Produktmix gleichen sich insgesamt aus. Beim Ergebnis klaffen GAAP-Zahlen und bereinigte Rechnung weit auseinander. Das bereinigte operative Ergebnis steigt um 36 % auf 534,6 Mio. USD, die entsprechende Marge von 16,9 % auf 23,4 %.

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Das bereinigte verwässerte EPS springt von 2,10 auf 3,20 USD und liegt damit deutlich über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 2,56 USD. Nach GAAP sinkt das operative Ergebnis dagegen um 2 % auf 410,7 Mio. USD, während das verwässerte EPS nur von 2,26 auf 2,32 USD zulegt. Die Lücke entsteht vor allem durch Bewertungseffekte aus Rohstoff- und Währungsderivaten sowie Abschreibungen auf immaterielle Werte, die Smucker herausrechnet.

Für den Vergleich mit dem Konsens ist die bereinigte Größe maßgeblich. Die Aktie notiert in einer ersten vorbörslichen Indikation rund 1,4 % tiefer. Im bereinigten EPS stecken allerdings 0,22 USD aus Zollrückerstattungen, die im Quartal eingegangen sind. Auch ohne diesen Effekt läge das Ergebnis je Aktie klar über dem Konsens.

Den größeren Teil des Gewinnsprungs liefern niedrigere Kosten und ein kleineres Marketingbudget, das von 142,2 auf 130,9 Mio. USD sinkt. Die Gewinnqualität ist damit ordentlich, der Zuwachs entsteht aber in der Kostenrechnung und nicht im Supermarktregal. Am deutlichsten zeigt sich dieses Muster im größten Segment U.S. Retail Coffee.

Hier fällt der Umsatz um 5 %, weil Smucker die Preise in der gesamten Produktpalette senkt und die Marken Dunkin' und Folgers zugleich an Absatz verlieren; nur Café Bustelo legt zu. Trotzdem steigt der Segmentgewinn um 96 % auf 302,9 Mio. USD, während sich die Marge von 18,2 % auf 37,5 % verdoppelt. Dahinter stehen niedrigere Kosten einschließlich der Zollrückerstattungen sowie geringere Werbeausgaben.

Der Schwachpunkt bleibt, dass die Preissenkungen bislang keine zusätzlichen Käufer bringen. Die Marge lebt vom günstigeren Einkauf, der Absatz folgt nicht. Im Segment U.S. Retail Frozen Handheld and Spreads steigt der Umsatz dagegen um 7 %, weil mehr Uncrustables-Sandwiches verkauft werden. Bei Sweet Baked Snacks steht dem ein Umsatzminus von 10 % gegenüber, da Snackkuchen, Frühstücksprodukte und Donuts deutlich weniger Absatz finden.

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Bei U.S. Retail Pet Foods sinkt die Segmentmarge wegen höherer Kosten und niedrigerer Preise für Hundesnacks von 30,1 % auf 25,4 %. Zusammen mit dem Hinweis auf ein verändertes Konsumverhalten im Ausblick ergibt sich das Bild eines Portfolios, in dem niedrigere Preise nur an einer Stelle zu mehr Absatz führen. Die Gewinnprognose steigt substanziell, allerdings tragen Zollrückerstattungen einen guten Teil dazu bei.

Smucker erhöht die Spanne für das bereinigte EPS im Geschäftsjahr 2027 von 10,50 bis 11,00 USD auf 10,80 bis 11,20 USD. Die Mitte liegt damit über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 10,85 USD. Nach Unternehmensangaben enthält die neue Spanne einen Nettobeitrag von rund 0,75 USD aus Rückerstattungen, die bereits im ersten Halbjahr eingegangen sind. Das Free-Cashflow-Ziel von rund 1,1 Mrd.

USD bleibt bestehen, obwohl der Free Cashflow im Quartal von 280,2 auf 203,8 Mio. USD fällt. Beim Umsatz verliert das Geschäft hingegen deutlich an Tempo: Nach einem Plus von 5 % im Vorquartal steht nun ein Minus von 2 %. Die bestätigte Jahresprognose von minus 1 % bis minus 2 % bedeutet ein schrumpfendes zweites Halbjahr, weil das erste noch leicht im Plus lag.

Der CEO spricht von Momentum und Ergebnissen über den eigenen Erwartungen. Der Prognosetext ist vorsichtiger formuliert: Er verweist auf ein unruhiges Umfeld und rechnet weder neue Zölle noch Änderungen bei den Rückerstattungen ein. Smucker steigert den bereinigten Gewinn je Aktie um gut die Hälfte, obwohl der Umsatz um 2 % sinkt. Der Hebel liegt dabei fast vollständig auf der Kostenseite.

Für das Quartal spricht, dass der Konsens auch ohne Zollrückerstattungen klar übertroffen wird und die angehobene Gewinnprognose über den Schätzungen liegt. Dem stehen schrumpfende Umsätze in vier von sechs Segmenten und ein Ausblick auf weniger Erlös im zweiten Halbjahr gegenüber. Bei einem KGV von 12,2 auf Basis der Analystenschätzungen für das laufende Geschäftsjahr und nur 2 % erwartetem Gewinnwachstum im Jahr darauf fällt die Tendenz für die Aktie leicht positiv aus.

Smucker kann die Kaffeemargen, auf denen dieses Urteil beruht, allerdings nur zum Teil selbst steuern. Analysten rechnen bei Nvidia mit 92,27 Mrd. USD Umsatz: Neben den Zahlen nach Börsenschluss stehen auch die US-Inflationsdaten im Fokus. Eröffne Dein Depot bei Smartbroker+ und sichere Dir folgende Benefits: 90 Tage Freetrades, 30 EUR Aktientanteil von Anthropic, und 3 Monate stock3 Ultimate gratis.