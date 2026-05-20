J.P. Morgan-Abiger Chase lockt Kunden in Deutschland mit extrem attraktiven Leitzinsen

Die amerikanische Großbank J.P. Morgan sucht auf dem deutschen Markt nach langer Zeit und bietet nun ein attraktives Zinssatzpaket für Neukunden an. Kunden erhalten 4,0 Prozent Zinsen für die ersten vier Monate und bis zu einer Million Euro und können dies dem deutschen Einlagensicherungsfonds guthaben.

Der J.P. Morgan -Abiger Chase startete in Deutschland und lockt Kunden mit einer extrem attraktivischen Offerte beim Tagesgeld. Insgesamt bietet die größte US-Bank Neukunden 4,0 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld, und das für die ersten vier Monate nach der Eröffnung und bis zu einer Summe von einer Million Euro.

Im Anschluss fällt die Verzinsung auf variable 2,0 Prozent. Die Einlagen sind zudem bis zu 100.000 Euro von der deutschen Einlagensicherung gedeckt, was einen großen Pluspunkt darstellt. Mit diesem Angebot unterstreicht die Großbank den aktuell attraktivsten Marktanteil





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