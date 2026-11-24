Das internationale Forscherteam um Julien Wolf hat mit dem Quasar J1504+6252 einen neuen Distanzrekord aufgestellt. Das Objekt sendet Strahlung aus 630 Millionen Jahren nach dem Urknall.

Ein internationales Astronomenteam hat den bislang am weitesten entfernten Quasar entdeckt, der die Beobachtungsgrenzen der Kosmologie erneut verschiebt. Der Quasar ist so weit entfernt, dass seine Strahlung aus der Zeit rund 630 Millionen Jahre nach dem Urknall stammt. Das Team um Erstautor Julien Wolf vom Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg präsentiert seine Erkenntnisse im Fachmagazin " Astronomy & Astrophysics". Zum Vergleich: Das Universum ist etwa 13,8 Milliarden Jahre alt. Das Aufspüren von Quasaren in immer größeren Entfernungen am Rande des beobachtbaren Universums vermittelt uns Einblicke in das Wachstum der Schwarzen Löcher in ihren Zentren. Je länger das Licht bis zum Auffangen in einem Teleskop benötigt hat, desto näher liegt die Zeit, in der es abgestrahlt wurde, am Urknall.

Astronomische Rotverschiebung übertrifft alle Rekorde

Der neu entdeckte Quasar mit dem Kürzel J1504+6252 weist eine Rotverschiebung von 8,13 auf und ist damit der erste Quasar mit mehr als 8. Die astronomische Maß dafür ist die Rotverschiebung, die angibt, wie stark sich die elektromagnetische Strahlung durch die Expansion des Universums gedehnt hat. Die Entdeckung des bisherigen Rekordhalters, EUCL J1729 mit einer Rotverschiebung von 7,7, wurde erst im Juli dieses Jahres bekanntgegeben. Mit Webb bestimmten die Wissenschaftler die Rotverschiebung auf 8,13. Das bedeutet, dass die Strahlung aus der Zeit 630 Millionen Jahre nach dem Urknall stammt. Der bisher entfernteste Quasar wurde zu einem Zeitpunkt beobachtet, der 670 Millionen Jahre nach dem Urknall lag, sodass die Beobachtungsgrenze nun 40 Millionen Jahre näher am Urknall liegt.

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Mehrere Teleskope bestätigen Entdeckung

Die neuen Rekorde sind durch das Weltraumteleskop Euclid möglich geworden, das von der Europäischen Weltraumagentur ESA 2023 ins All gebracht wurde, um die Entwicklung kosmischer Strukturen aufzuklären. Die Daten von Euclid reichten jedoch nicht aus, um den roten Punkt J1504+6252 auf einer Euclid-Aufnahme zuverlässig als Quasar zu identifizieren. Deshalb wurde das Objekt auch am Keck-Observatorium auf Hawaii und am Large Binocular Telescope in Arizona (beide USA) sowie mit den Weltraumteleskopen Hubble und Webb beobachtet und vermessen. Mehrfarbenbild aus Beobachtungen des Euclid Wide Survey (EWS) des Euclid-Weltraumteleskops. Das neu entdeckte Objekt mit der offiziellen Bezeichnung J1504+6252 und dem Spitznamen Dún Aonghasa ist als roter Punkt in der Bildmitte zu erkennen. Es wurde unter Millionen von Objekten in den Daten der Euclid-Mission mit etwa 18 Monaten Beobachtungszeit identifiziert.

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Kollisionen und Kollapse erklären massereiche Schwarze Löcher

Wolf und Kollegen bestimmten die Masse des Schwarzen Lochs von J1504+6252 auf 360 Millionen Sonnenmassen. Aus den Daten ergibt sich die Frage, wie das Schwarze Loch so kurze Zeit nach dem Urknall so groß werden konnte. Die Forscher vermuten, dass bei seiner Entstehung ein Teil einer Materiewolke unter der Wirkung der Schwerkraft nicht zu einem Sternensystem, sondern direkt zu einem Schwarzen Loch kollabierte. In einer Akkretionsscheibe umkreiste demnach die übrige Materie aus der Materiewolke zunehmend schneller das Schwarze Loch, bevor sie von ihm verschluckt wurde. Es könnten auch mittelgroße Schwarze Löcher miteinander kollidiert und verschmolzen sein. Eine weitere Alternative wären sogenannte primordiale Schwarze Löcher, die bereits unmittelbar nach dem Urknall entstanden sind.

Zukünftige Forschung und Namensgebung

Unklar sei zudem, wie weit in der Vergangenheit diese supermassereichen Schwarzen Löcher, die leuchtkräftige Quasare speisen, noch existieren. Aber Euclid hat gute Aussichten, herauszufinden, wo diese Grenze liegt, stellt Co-Autor Eduardo Bañados vom MPIA in Aussicht. Er und sein Team haben J1504+6252 den Namen Dún Aonghasa gegeben, nach einer prähistorischen Festungsanlage auf den Klippen der Insel Inis Mór an der irischen Atlantikküste westlich von Galway. Dort gehe das Land in einen schier endlosen Ozean über, schreibt das MPIA in einer Mitteilung. In ähnlicher Weise befindet sich J1504+6252 an der derzeitigen Beobachtungsgrenze für Quasare und beleuchtet die Schwelle zu noch früheren kosmischen Epochen, die darauf warten, erforscht zu werden.