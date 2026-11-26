Erst im Oktober machte Anna-Carina Woitschack ihre neue Beziehung öffentlich. Nun ist die Liebe zwischen der Schlagersängerin und Manfred W. schon wieder vorbei.

Erst im Oktober machte Anna-Carina Woitschack ihre neue Beziehung öffentlich. Nun ist die Liebe zwischen der Schlagersängerin und Manfred W. schon wieder vorbei. Nur wenige Wochen nach ihrem öffentlichen Liebes-Outing haben sich Anna-Carina Woitschack und ihr Freund Manfred W. getrennt.

Beide bestätigten das Liebes-Aus gegenüber „Dem Bericht zufolge soll die 34-Jährige selbst den Schlussstrich gezogen haben. Über die genauen Hintergründe ist bislang nichts bekannt.

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„Die Gründe für die Trennung bleiben jedoch eine Angelegenheit zwischen Anna und mir. Darauf möchte ich nicht weiter eingehen“, sagte Manfred W., gegenüber „Bild“. Dabei hatte das Liebesglück der Sängerin erst vor wenigen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Bei ihrem Jubiläumskonzert am 10.