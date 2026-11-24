Sex nur nach Zustimmung: Justizministerin Hubig will das Sexualstrafrecht verschärfen. Im Fokus stehen Schutzlücken und Vergewaltigungsmythen.

Statt eines erkennbaren Neins soll künftig die Zustimmung zählen: Mit dem Modell „Nur Ja heißt Ja“ würde ein Perspektivwechsel hin zu den Tätern erfolgen Wann ist Sex einvernehmlich? 14 europäische Staaten richten ihr Sexualstrafrecht am Zustimmungsmodell „Nur Ja heißt Ja“ aus.

Auch Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will noch 2026 einen Gesetzentwurf für eine Reform vorlegen. Denn die bisherige Regel „Nein heißt Nein“ weise Schutzlücken auf – etwa dann, wenn Opfer schweigen oder in eine Schockstarre verfallen.

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„Nein heißt Nein”: Wenn Schweigen nicht als Nein verstanden wird Deutschland hat das Prinzip „Nein heißt Nein“ 2016 im Gesetz verankert. Seitdem ist ein sexueller Übergriff nicht mehr nur bei Gewalt oder Drohung strafbar, sondern auch dann, wenn der Täter sich über einen deutlich erkennbar entgegenstehenden Willen der anderen Person hinweggesetzt hat. Zwar erfasst Paragraf 177 des Strafgesetzbuchs auch Fälle, in denen Betroffene ihren entgegenstehenden Willen nicht äußern können.

Kritiker bemängeln allerdings, dass Gerichte Stillhalten teils noch immer als widersprüchliches Verhalten oder sogar als Einverständnis deuten. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete und Juristin Lena Gumnior berichtet von „vielen Fällen“, in denen der Körper erstarre oder die Stimme versage. Sie sieht in der gegenwärtigen Rechtslage auch einen Grund dafür, dass viele Betroffene sexualisierter Gewalt ihren Fall nicht zur Anzeige bringen. Nach der Dunkelfeldstudie LeSuBiA zeigen nur drei Prozent der betroffenen Frauen einen sexuellen Übergriff an.

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Bundesweit führten durchschnittlich 8,5 Prozent der angezeigten Fälle zu einer Verurteilung, so die Anwältin Christina Clemm. Sie spricht deshalb von einer „Kultur der Straflosigkeit“.

„Leider finden wir heute immer noch Vorstellungen von der ‚echten‘ Vergewaltigung, davon, wie man sich als Opfer ‚richtig‘ verhält“, sagt die Rechtswissenschaftlerin Dana-Sophia Valentiner. Die Berliner Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen, Lara, listet mehrere dieser Mythen auf: Frauen provozierten eine Vergewaltigung durch ihr Verhalten oder ihre Kleidung. Vergewaltiger seien Triebtäter. Frauen zeigten Männer an, um ihnen zu schaden.

Besonders verbreitet ist auch das Bild vom unbekannten Täter im Park und vom Opfer, das sich sichtbar, aber vergeblich wehrt und die Tat sofort anzeigt. Studien zeigen jedoch, dass Schock und Angst Betroffene oft daran hindern, sofort Anzeige zu erstatten. Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik sind Tatverdächtige überwiegend Freunde, Bekannte oder Partner. Geschlechterstereotype und Vergewaltigungsmythen können laut dem Deutschen Institut für Menschenrechte die Beweiswürdigung beeinflussen und „letztlich die Strafbarkeit entfallen lassen“.

So zitiert der Deutsche Juristinnenbund aus einem Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft Berlin. Darin heißt es, „dass es – selbst bei anfänglicher Äußerung einer Ablehnung – sozial nicht unüblich ist, zu versuchen, den Vorbehalt einer Person gegenüber einverständlichen sexuellen Kontakten durch werbendes Verhalten zu überwinden“. Wie wirkmächtig Mythen sind, schildert auch die Anwältin Christina Clemm. So habe eine Frau erst rund drei Monate nach einer Vergewaltigung in der Ehe einer Freundin anvertraut.

Verteidigung und Gericht hätten dies als „sehr merkwürdig“ gewertet. Als Clemm unter anderem auf Schamgefühle hingewiesen habe, habe der Verteidiger entgegnet: „Mittlerweile gehört es sich doch für eine selbstbewusste Frau, sich auch eine Vergewaltigung in den Lebenslauf zu schreiben.

“Befürworter des Ansatzes „Ja heißt Ja“ betonen, dass damit Schutzlücken geschlossen werden. Statt eines erkennbaren Neins rücke die Zustimmung in den Mittelpunkt. Es erfolge ein Perspektivwechsel hin zum Täter. Wer eine sexuelle Handlung vornehmen wolle, müsse sich vergewissern, dass die andere Person einverstanden sei, sagt die Grünen-Politikerin Lena Gumnior.

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Zustimmung könne verbal, aber auch durch Mimik, Gestik oder Körpersprache ausgedrückt werden. An der oft schwierigen Beweislage ändere das zwar nichts. Für Betroffene mache es jedoch einen „erheblichen Unterschied“, ob sie vor Gericht gefragt würden: „Wie haben Sie sich gewehrt?

“, oder: „Haben Sie der sexuellen Handlung zugestimmt? “, betont Gumnior. Als Beispiel verweist sie auf Schweden. Dort sei die Zahl der Verurteilungen seit Einführung des „Ja-heißt-Ja“-Modells um 75 Prozent gestiegen.

Für Betroffene von häuslicher Gewalt gibt es zahlreiche Hilfsangebote. Sie reichen von Informationsangeboten im Internet über Beratungsstellen bis hin zu Einrichtungen wie Frauenhäusern. Das Bundesjustizministerium gibt einenund der rechtlichen Situation. Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet vertraulich, kostenfrei und jederzeit unter der Nummer 116 016 oder perMit Änderungen im Strafrecht allein lasse sich sexualisierte Gewalt allerdings nicht bekämpfen, sagt die Rechtswissenschaftlerin Dana-Sophia Valentiner.

Nötig sei ein „Kulturwandel“. Menschen müssten lernen, den Willen anderer ernst zu nehmen, sexualisierte Gewalt auch in vertrauten Beziehungen zu erkennen und Betroffenen zuzuhören. Dafür brauche es Bildung, Sensibilisierung, gute Beratung und eine Justiz, die ihre eigenen Annahmen kritisch hinterfrage. Ähnlich argumentiert Anwältin Christina Clemm.

Sie fordert mehr Fortbildungen in der Justiz und kritisiert, dass Richterinnen und Richter aufgrund der richterlichen Unabhängigkeit selbst entscheiden, ob sie solche Angebote wahrnehmen.