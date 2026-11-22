Jaafar Jackson gibt Einblicke in die Feiertage seiner berühmten Familie: Ein beliebter Spieleklassiker sorgt dabei für reichlich Trubel.

hat kürzlich ausgeplaudert, wie die berühmte Musikerfamilie die festliche Zeit des Jahres wirklich verbringt. Bei der neunten "Celebration of Black Cinema & Television" der Critics Choice Association sprach der Schauspieler mit und Alejandra Genevieve Oaziaza beschrieb die Zusammenkünfte dabei als ausgesprochen lebhaft.

Neben guter Musik und sehr viel Essen gehören für ihn und seine Liebsten auch Brettspiele fest dazu. Ein Spieleklassiker hat es der Familie dabei offenbar ganz besonders angetan.

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"Pictionary ist eines unserer Lieblingsspiele. Es kann manchmal laut werden, würde ich sagen, aber es ist großartig, wissen Sie, es ist wunderbar" im Interview. Beim gemeinsamen Zeichnen und Raten wird es im Hause Jackson also durchaus auch richtig temperamentvoll.für große Vorfreude auf die anstehenden Feiertage. Auch das Festtagsessen hat für den Schauspieler einen recht hohen Stellenwert.

Vor allem die süßen Speisen auf dem Tisch haben es ihm richtig angetan. Zu seinen absoluten Favoriten zählen nach eigener Aussage zwei Desserts, die bei keinem Familienfest fehlen dürfen. offenbar gerne mal die Hauptspeise warten. Genau diese Mischung macht die Festtage im Kreis seiner Familie für ihn so besonders: die ausgelassene Stimmung, die Musik, die Spiele und das gemeinsame Essen.

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Wieim Interview deutlich machte, bleiben ihm die Feiertage mit seinen Angehörigen deshalb stets als schöne Zeit noch lange in Erinnerung.soll er den weltberühmten Sänger erneut verkörpern. Mit den Vorbereitungen dafür hat er nach eigenen Angaben allerdings noch nicht begonnen. Die Resonanz auf seine Performance löst bei dem Darsteller große Freude und Dankbarkeit aus.auch dankbar, auf diese Weise dazu beigetragen zu haben, die Musik seines Onkels einer völlig neuen Generation näherzubringen.

Für ihn ist das Projekt damit auch ein Stück seiner Familiengeschichte: Sein Vater