Jabari Brown im Zentrum eines internationalen Drogenfalls in Paraguay

Der junge Pilot Jabari Brown steht im Zentrum eines internationalen Drogenfalls in Paraguay. Der 20-jährige Jamaikaner wurde kürzlich bei einem Flugzeugkontrollen in Paraguay befragt und vorübergehend festgesetzt.

Der junge Pilot Jabari Brown steht im Zentrum eines internationalen Drogenfall s in Paraguay . Der 20-jährige Jamaikaner wurde kürzlich bei einem Flugzeugkontrollen in Paraguay befragt und vorübergehend festgesetzt.

Es ist jedoch nicht klar, ob er tatsächlich an der mutmaßlichen Drogenlieferung beteiligt war. Brown war vor wenigen Monaten für seinen Sieg in einem Wettbewerb des YouTube-Stars MrBeast (28) bekannt geworden. In dem aufwendig produzierten Wettbewerb '100 Piloten kämpfen um einen Privatjet' setzte er sich gegen 99 andere Piloten durch und gewann einen Jet im Wert von mehreren Millionen Euro. Über 150 Millionen Menschen sahen, wie er sich durchsetzte.

Sein Sieg machte ihn weit über Jamaika hinaus bekannt und er wurde in den sozialen Netzwerken als junges Talent der Luftfahrt gefeiert. Jetzt steht sein Name im Zusammenhang mit einem internationalen Drogenfall. Die Ermittler haben bislang keine Hinweise darauf, dass Brown von der mutmaßlichen Drogenladung wusste oder daran beteiligt war. Bis zur Klärung gilt für Brown die Unschuldsvermutung.

Der Fall ist noch nicht vollständig aufgeklärt und es ist noch nicht klar, wer für die mutmaßliche Drogenlieferung verantwortlich ist und welche Rolle die Beteiligten gespielt haben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es bislang keine öffentlich bekannte Verurteilung gegen Brown gibt





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