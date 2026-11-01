Jack Campbell nach Tackle gegen die Vikings vom Feld gebracht: Große Sorge bei den Lions

Jack Campbell von den Detroit Lions blieb im NFL-Duell gegen die Minnesota Vikings nach einem Tackle liegen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Im NFL-Duell zwischen den Detroit Lions und den Minnesota Vikings sorgt Jack Campbell für große Sorge. Der 26-jährige Linebacker der Lions bleibt am 01.11.2026 zu Beginn des vierten Viertels nach einem Tackle am Boden liegen und wird später in ein Krankenhaus transportiert.

Die dramatische Szene im vierten Viertel

Bei einem Tackle gegen Vikings-Tight-End T.J. Hockenson geht Campbell zu Boden. Er kann nicht mehr selbstständig aufstehen, weshalb sofort zahlreiche Ärzte und Betreuer zu ihm eilen. Der Verteidiger wird noch auf dem Rasen immobilisiert.

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Schließlich wird Campbell mit einem medizinischen Wagen vom Feld gebracht und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Eine genaue Diagnose gibt es zunächst nicht. Während der Behandlung knien Spieler beider Teams auf dem Spielfeld.

Auf demselben Spielzug muss auch Jimmy Rolder medizinisch versorgt werden. Er kann später wieder aufstehen und verlässt das Feld mit Unterstützung. Die Szene verdeutlicht, wie gefährlich der Zweikampf für mehrere Beteiligte war.

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Weitere Verletzungen belasten die Lions

Für Detroit kommt es in dieser Partie noch schlimmer. Schon zuvor hatte es zwei weitere Lions-Profis erwischt. Brian Branch und DJ Wonnum prallen heftig zusammen und können wegen Gehirnerschütterungen nicht weiterspielen.

Auch Wonnum muss anschließend vom Feld gefahren werden. Damit gerät das sportliche Geschehen zeitweise völlig in den Hintergrund. Die Verletzungsserie trifft die Lions in einer ohnehin angespannten Phase des Spiels.

Reaktionen von Teamkollegen und Mitspielern

Die Sorge um den 26-Jährigen ist seinen Teamkollegen deutlich anzumerken. Mehrere Lions-Profis verfolgen die Behandlung sichtlich aufgewühlt am Spielfeldrand und auf dem Rasen. Besonders emotional reagiert Aidan Hutchinson, auf den TV-Bildern wirkt der Defensive-Star unter Tränen.

Vor allem die bangen Minuten um Kapitän Campbell sorgen für große Sorge bei den Lions. Wie es dem Linebacker nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus geht, geht aus den vorliegenden Informationen zunächst nicht hervor. Das Team wartet nun auf weitere Informationen zu seinem Zustand.