Jack Campbell und DaVon Hamilton verletzt: Detroit Lions ohne wichtige Akteure

Detroit Lions verlieren Kapitän Jack Campbell durch schwere Nackenverletzung und Stütze DaVon Hamilton durch Quadrizepsriss. Details zu Ausfällen und Saisonauswirkungen.

Die Detroit Lions müssen vorübergehend auf zwei essentielle Verteidiger verzichten, nachdem schwerwiegende Verletzungen die Reihen der NFL -Mannschaft dezimiert haben. Der 25-jährige Linebacker Jack Campbell erlitt bei der Partie am 2. November gegen die Minnesota Vikings eine schwere Nackenverletzung und musste abtransportiert werden. Wenig später bestätigten Insider, dass auch der 29-jährige Defensive Tackle DaVon Hamilton für den Rest der regulären Saison ausfällt. Diese Doppelbelastung stellt die Defensive von Detroit vor große Herausforderungen.

Schwere Nackenverletzung von Jack Campbell

Der Vorfall ereignete sich zu Beginn des vierten Viertels, als Jack Campbell nach einem Tackle regungslos am Boden liegen blieb. Teamkollegen, Trainer und medizinisches Personal eilten ihm sofort zu Hilfe, während die Ärzte den Spieler immobilisierten, bevor er in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde. Die Szenen auf dem Spielfeld waren schockierend; viele Spieler knieten nieder oder zeigten sichtbare emotionale Reaktionen. Die Vereinsführung teilte am Montag mit, dass Campbell sich in einem Krankenhaus erhole und die ersten Anzeichen der Genesung positiv seien.

Also read NFL-Verletzungen: Jack Campbell schwer verletzt, Jackson und St. Brown betroffen

Head Coach Dan Campbell betonte in einer öffentlichen Stellungnahme den Respekt vor der Privatsphäre seines Spielers und verzichtete auf weitere Spezifikationen. Er verwies darauf, dass die aktuellen Informationen positiv seien und bat die Öffentlichkeit um Geduld. Campbell blickt auf eine herausragende Karriere zurück, die ihn von einem Erstrunden-Pick des Jahres 2023 zur tragenden Säule der Defense machte. Er erhielt im Sommer eine Vertragsverlängerung über vier Jahre im Wert von 81 Millionen US-Dollar und wurde in der aktuellen Saison erstmals zum Mannschaftskapitän ernannt.

Ausfall von DaVon Hamilton wegen Riss

Zusätzlich zu den Sorgen um Jack Campbell trifft die Lions eine weitere schwere Nachricht im defensiven Front Seven. Laut NFL-Insider Ian Rapoport fällt DaVon Hamilton wegen eines Risses im Quadrizepsmuskels aus. Diese Verletzung betrifft den 29-jährigen Defensive Tackle für den verbleibenden Teil der Saison. Hamilton war als wichtiger Bestandteil der Verteidigungslinie etabliert, und sein Weggang schwächt die Depth-Chart der Lions signifikant. Die Mannschaft muss nun ihre Defensivstrategien anpassen, um den Wegfall eines solchen erfahrenen Spielers zu kompensieren.

Advertisement

Die Kombination aus dem kritischen Zustand von Kapitän Jack Campbell und dem verletzungsbedingten Saisonende von DaVon Hamilton stellt das Trainerstab unter Druck. Beide Spieler waren als feste Größen in der Starting Lineup positioniert. Die Lions müssen nun auf weniger erfahrene oder noch nicht vollständig etablierte Ersatzspieler zurückgreifen, um die Defensivleistung auf hohem Niveau zu halten. Die medizinischen Teams arbeiten intensiv an der Versorgung von Jack Campbell, während das sportliche Management nach kurzfristigen Lösungen für die Defensive Tackle Position sucht.

Weitere Verletzungssituationen in der Liga

Neben den Problemen in Detroit zeigten sich in anderen Partien der NFL weitere schwere Verletzungsszenarien, die die Spannung der Saison weiter erhöhen. Bei den Baltimore Ravens erlitt Quarterback Lamar Jackson bei einem Wurfversuch eine Verletzung am rechten Daumen, nachdem er von Bills-Linebacker Greg Rousseau getroffen wurde. Die Ravens gaben bekannt, dass Jackson eine Operation am Daumen benötigt und auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wird. Damit fällt er mindestens die kommenden vier Spiele aus, wobei der Saisonaus nicht endgültig ausgeschlossen wird.

Auch bei den Seattle Seahawks wurden Änderungen im Kader bekannt, die die Running-Back-Position betreffen. Zach Charbonnet und Jadarian Price könnten beim Spiel gegen die Chicago Bears zurückkehren. Charbonnet hatte in der Vorsaison einen Kreuzbandriss erlitten, während Price eine Brustverletzung hatte. Head Coach Mike Macdonald zeigte sich jedoch noch offen bezüglich des Einsatzes von Price, der von der Injured-Reserve-Liste aktiviert werden müsste. Dies würde bedeuten, dass im 53er-Kader ein anderer Spieler Platz machen muss, um die Regelkonformität zu wahren.

Auswirkungen auf Fans und Markt

Die aktuellen Nachrichten aus Detroit und anderen Teams zeigen, wie schnell sich das Bild in der NFL ändern kann. Für die Fans der Lions bedeutet der Ausfall von Jack Campbell und DaVon Hamilton eine enorme Enttäuschung, da beide Spieler als Symbolfiguren der Teamidentität gelten. Die Unterstützung für Jack Campbell und seine Familie steht im Vordergrund, wobei die ersten Genesungsberichte als tröstlich empfunden werden. Die Mannschaft muss nun beweisen, ob sie ohne diese beiden Schlüsselfiguren die hohen Erwartungen erfüllen kann.

Advertisement

Insgesamt verdeutlichen die Ereignisse, wie zerbrechlich die Karriere und die Teamstruktur in der NFL sein können. Ein einzelner Tackle oder Kontakt kann den Lauf eines Spielers und die Pläne eines Teams für Monate bestimmen. Die Medien und die Fangemeinschaft richten nun ihren Fokus auf die Genesung von Jack Campbell und die strategischen Anpassungen der Lions. Bis zu einer weiteren Bestätigung der Diagnosen bleibt die Unsicherheit bestehen, doch die positive Tendenz bei Campbells Zustand wird als Hoffnungsschimmer gewertet. Die kommenden Spiele werden zeigen, wie gut das Team auf die neuen Gegebenheiten reagieren kann.