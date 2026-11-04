Jack Campbell Update: Detroit Lions Linebacker zeigt Fortschritte nach Nackenverletzung

Detroit Lions Linebacker Jack Campbell gibt nach seiner schweren Nackenverletzung gegen die Minnesota Vikings ein wichtiges Gesundheitsupdate. Er kann den Unterkörper wieder bewegen.

Der Star-Linebacker der Detroit Lions, Jack Campbell, hat nach drei Tagen voller Unsicherheit erstmals ein klares Statement zu seiner Genesung abgegeben. Der 26-jährige Athlet bestätigt in einer öffentlichen Erklärung, dass er seinen Unterkörper mittlerweile vollständig bewegen kann. Dieser signifikante medizinische Fortschritt kommt nur wenige Tage nach einem schockierenden Vorfall im NFL -Spiel gegen die Minnesota Vikings, der Campbell von einer schweren Nackenverletzung betroffen machte und die Fans sowie die Mannschaft tief besorgt zurückließ. Die Nachricht markiert einen wichtigen ersten Schritt auf dem langen Weg der Rehabilitation für den jungen Profi.

Medizinische Details zur Verletzung

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag während des Spiels, das die Detroit Lions mit einem knappen Ergebnis von 19 zu 15 gegen die Minnesota Vikings für sich entscheiden konnten. Im vierten Viertel ging Campbell in die Luft, als er versuchte, den Tight End der Gegenseite, T.J. Hockenson, zu stoppen. Bei der Landung zog er sich die Verletzung zu, die ihn sofort außer Gefecht setzte. Anschließend blieb der Star auf dem Spielfeld liegen und musste minutenlang medizinisch versorgt werden, bevor er auf einem Spineboard stabilisiert und ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

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In seiner aktuellen Stellungnahme beschreibt Campbell, dass er sich in sehr kurzer Zeit große Fortschritte in der Rehabilitation angerechnet werden kann. Er beteuert, dass er ermutigt von der aktuellen Entwicklung sei. Zwar sei noch viel Arbeit vor ihm liegend, doch die Fähigkeit, die untere Körperhälfte wieder kontrolliert zu bewegen, sei ein entscheidender Indikator für die Wirksamkeit der eingeleiteten Therapien. Auch bei der Beweglichkeit des Oberkörpers verzeichnet der 26-Jährige nach eigenen Angaben weitere Verbesserungen.

Danksagung an das Medizinpersonal

Jack Campbell nutzt die Gelegenheit, sich öffentlich bei denjenigen zu bedanken, die im Moment der Verletzung am schnellsten reagiert haben. Er hebt die Art und Weise hervor, wie das medizinische Team vor Ort alles gehandhabt und sich um ihn gekümmert hat, als er dies am dringendsten benötigte. Laut Campbell wird er diese professionelle Fürsorge niemals vergessen. Diese Worte gelten nicht nur den Sanitätern auf dem Feld, sondern auch dem gesamten medizinischen Team des Henry Ford Hospitals sowie den behandelnden Ärzten der Detroit Lions.

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Der Linebacker gibt an zu wissen, dass die kommenden Wochen und Monate herausfordernd werden könnten. Trotzdem vertraut er fest darauf, diese Hürden gemeinsam mit seiner Familie und seinem persönlichen Umfeld bewältigen zu können. Seine mentale Einstellung ist dabei von großer Bedeutung. Campbell blickt mit Zuversicht auf die Therapiephasen, die folgen werden, und zeigt sich weiterhin sehr optimistisch bezüglich seiner langfristigen Perspektive in der NFL.

Kampfansage an die Stadt Detroit

Über die rein medizinischen Aspekte hinaus richtet Jack Campbell eine deutliche Botschaft an die Fans und die Stadt, die ihn unterstützt. Er erinnert daran, was ihn über Detroit gelernt hat: Diese Stadt stehe für Härte, Widerstandsfähigkeit und unermüdlichen Kampfgeist. Campbell erklärt, dass er genau mit dieser Einstellung die bevorstehenden Herausforderungen der Rehabilitation angehen werde. Diese Worte dienen als psychologische Stütze und signalisieren seinen Willen, zurückzukommen.

Während der Weg zurück auf das NFL-Feld noch nicht absehbar ist, stellt das aktuelle Statement das bislang stärkste Hoffnungszeichen dar. Nach den beängstigenden Bildern vom Spielfeld am Sonntag geben diese Updates der Mannschaft und den Anhängern neue Zuversicht. Die Detroit Lions und ihre Unterstützer warten nun auf die nächsten Fortschritte, da ein vollständiger Wiederherstellungsprozess für solche Verletzungen oft Monate in Anspruch nimmt. Campbell bleibt dran, um seine Karriere und seine Gesundheit wiederherzustellen.